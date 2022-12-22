我們的滾燙人生｜F4爆紅壓力大　吳建豪坦承：很多不信任對於對方

內地綜藝節目《我們的滾燙人生》大受歡迎，而在最新一集中就講到昔日男子組合F4紅遍亞洲的經過，而身為成員之一的吳建豪（VanNess)就回憶起當時爆紅的狀態，原來在沒有準備好面對爆紅的情況下，造成他們好大影響，甚至到最後成員之間存在不信任感。

吳建豪回憶起當時F4爆紅的狀態。（《我們的滾燙人生》微博圖片）

在節目中，多位哥哥一同圍爐談天說地，期間任賢齊就提到當年《流星花園》紅遍亞洲，令男子組合F4爆紅，當下應該承受許多壓力吧？對此，身為成員之一的VanNess就表示：「壓力歸壓力，但那時候就是可能我覺得沒有任何人準備好說，我們會那樣的一個有這麼大的一個反應。對於所有的觀眾，然後包括公司、我們。那我覺得他們也不懂得怎麼樣去教導我們去帶着我們走這條路，然後造成我們大家最後其實反而也還蠻大的影響，也有很多的不信任，對於對方。壓力來的時候是可能覺得，越來越沒有自由或者越來越家裡的壓力也給很多，可能突然你知道（太紅了）對。」

多位哥哥一同圍爐談天說地。（影片截圖）

F4當年紅遍亞洲。（影片截圖）

事實上，另一成員朱孝天年初時曾在節目中講到當年F4只是被硬湊隊，所以一直以來壓力都非常大，他表示：「如果當時真的讓我們都是有安全感的，然後彼此信任的話，我覺得現在可能會不一樣。」而言承旭亦曾在節目中坦承F4之間是存有心結。