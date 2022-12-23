娃娃音遭網友吐嘈　伊能靜顯高EQ︰媽媽給的聲音我超級感謝

現年54歲的台灣女星伊能靜，日前返台參加兒子庾恩利（小哈利）的藝術展，逗留幾日後現已回到上海隔離，並在酒店裡拍攝影片與網友分享隔離生活，不過卻被網友嘲笑她別再用娃娃音說話「50了好好說話」，對此她就拍攝一段影片作出回應，獲得不少網友激讚。

伊能靜日前返台參加兒子的藝術展。（伊能靜微博圖片）

回到上海隔離的伊能靜，素顏拍攝隔離生活，雖然目前隔離天數較短，但她對於隔離生活仍不馬虎。自帶隨身鍋﹑小音箱﹑旅行用簡易床組﹑各種護膚保養品等，應帶盡帶，表明：「這世界最不能隨便對我的是自己，請叫我不隨便小姐。」另外，她還提醒感染者要多喝水，盡量讓自己平靜等，在這一段時期大家要互相打氣，用溫柔的聲音提醒大家，相當有愛心。

伊能靜素顏拍攝隔離生活。（影片截圖）

正正她說話的聲音相當甜美，卻引來有些網友覺得不要再用娃娃音說話，要她「好好說話」，而伊能靜隨後就拍攝一段影片用超甜娃娃音表示：「今天晚上好冷喔，今天晚上回來要幫我暖手暖腳，好不好啊？」相當嗲聲嗲氣。而她更發貼文表示：「這就是我的好好說話。媽媽給的聲音，我超級感謝，我愛我自己與生俱來的一切，如果有人PUA你，讓你覺得自己很差，讓你覺得你有問題，你不需要反擊，你唯一要做的，是要把他人認為的缺點與問題，創造成自己的優點與特質，包括你的孩子也是，不要讓他迎合任何人，要讓他自信健康，成為一個有愛的個體。不對他人外貌，聲音指指點點，而是成為多元﹑接納﹑心胸開闊﹑視野豐富的寶貝。」高EQ回應讓網友們大讚。