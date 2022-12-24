袁嘉敏首開腔剖白與鍾培生父子關係：我好怕人哋成日都講錢

Google香港2022年度搜尋榜在本月初公佈了結果，袁嘉敏 (Candy) 亦榜上有名，她在當中的「年度熱搜娛樂名人」排第五位。Candy獲得這個排名，完全是因為她於今年4月1日愚人節當日，突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣，表示：「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」直指鍾氏父子絕非好人，直斥他們人品很有問題，而且父子會有古怪要求，事件震撼全城。臨近年尾，Candy就趁機拍片回顧她今年的新聞，更首度開腔談及鬧爆鍾培生父子一事，以及剖白與鐘培生的關係。

袁嘉敏拍片大談與鍾培生關係。(youtube截圖)

Candy在片中分了7個標題逐一回應，其中第5個就是「處心積慮3月17日的照片在4月1日發出」，所講的就是在愚人節當日發相鬧爆鍾培生父子。Candy指自己其實忘了當日是愚人節，她說：「我做咗10幾年公眾人物，都無話公開咁樣講人哋唔啱或者講人哋唔好，其實嗰日就真係失咗啲理智啦，因為唔開心喊得幾犀利嘅。咁但係咪鬧人渣？我就無一個咁凝重咁harsh嘅字眼，即係喺我哋人常會話中意思就係衰人多少少。但係始終對佢哋唔好，對我又唔好啦，特別去到我呢個年紀，應該更加成熟去處理，都係我嘅錯啦，最大嘅錯都係我啦。因為其實我應該揀得好啲，即係揀人做朋友要揀得好啲，同埋我真係放低咗戒心，搞到自己幾傷心同嘥咗幾多時間，咁呢個都係我嘅錯嚟嘅。」

鍾培生一家關係好好！（IG/@khdcheung）

Candy解釋當日會截了那張圖是因為她從未見過鍾培生這麼高，她見到覺得幾好笑，於是便截圖了。她又談到與鍾培生的關係說：「嗰陣相處都ok，雖然有啲嘢我係忍緊，但係就未話喊咁樣嘅。但係後尾就太唔開心，都喊得幾犀利咁，就咁樣發生咗件事。其實嗰陣係有人主動嚟搵我，就話鍾意咗我好多年，終於想識我喇。一開始其實都覺得唔啱㗎喇，因為大家嘅諗法同性格都好唔同，就希望慢慢轉化變咗做一個細佬咁樣啦。咁但係唔係即刻可以轉化到，同埋唔係咁容易轉化囉。」

袁嘉敏強調並沒有貪鐘培生錢。(youtube截圖)

Candy又表示：「喺呢段關係中100%係由人哋主動提出，由人哋主導。我都知香港係個比較實際嘅城市，有時候個意識形態都會覺得有錢嘅男人就係筍盤，但係我就會着重彼此嘅性格同想法係咪合適同合拍，因為日日都要對住嘅時候，你同佢講嘢溝通都唔係咁好，咁就真係無必要去發展。其實當時就一直保持住一份理智嘅，但係後尾到4月1號就失咗理智咁樣。」Candy又講到有指鍾培生對她「提供經濟援助過百萬，每次20幾萬」，又有報道指她「宣佈自力更生從頭工作」，對此，Candy表示：「我想講，佢未出世我已經做緊嘢。」

Candy自言她13歲便開始靠自己打工賺錢：「我一路都慣咗靠自己，無話渴望人哋去幫太多。其實講真我自己性格本身係好怕人哋成日都講錢嘅，即係下下都講錢嗰啲人我係好驚㗎。今次係幾可惜啦，好似出到嚟嘅感覺係我貪人哋錢呀，我下下同人哋講錢呀，其實就真係唔係囉。」強調並沒有貪對方錢。

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