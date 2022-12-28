江美儀入行第25週年恨攞獎　「如果我要輸嘅都應該係輸畀鮑姐」

《萬千星輝頒獎典禮2022》即將於下月8日舉行，今日（28日）「最受歡迎電視男、女角色」10強候選人江美儀、郭柏妍、陳嘉慧、陳山聰、蔣家旻等會晤傳媒，今次江美儀憑藉劇集《下流上車族》一連提名三個獎項，包括最佳女主角、最受歡迎電視拍檔、最受歡迎電視女角色，且入圍最佳劇集，談及獎項，江美儀笑言：「個個都有信心，每個人當然希望自己會贏，但最後係咪你呢係另外一件事，因為我控制唔到，我盡咗力去宣傳，盡咗力去拉票，最後結果係點，咪隨緣囉。如果最想攞嘅，咁梗係最佳劇集，咁攞埋個女主嘅都唔係過分嘅。」

一班提名「最受歡迎電視男、女角色」演員。（葉志明攝）

江美儀曾於2013年以劇集《衝上雲霄2》斬獲「最佳女配角」，2017年主持的綜藝節目《街市遊樂團》又獲得「最佳非戲劇節目」，如果今年勇奪視后，可謂相當圓滿：「因為我今年係入行第25年，然後10年前我攞咗女配角，咁10年後嘅今日，究竟可唔可以攞多個獎呢？呢個都係我幾期待，同埋如果真係攞到都幾remarkable，好似一個里程碑咁樣。」在頒獎禮之前，不少藝人都已獲得《AEG娛樂人氣王2022》的各獎項，江美儀也率先得到「人氣女演員」獎，她謙稱：「好多人都喺出邊攞好多獎，所以我唔夠膽講。當然，有獎攞係開心嘅，同埋我嗰日特登攞個女配角獎出嚟，我同個獎講，你想唔想多個妹妹或者細佬呀？如果係嘅，今年好大可能喇啵，即係我希望可以攞多個獎陪我之前嗰個獎。」

江美儀笑言想拎多個獎陪「最佳女配角」獎座。（葉志明攝）

今次金像影后鮑起靜憑藉《下流上車族》也同江美儀同時入圍最佳女主角及最受歡迎電視女角色，競爭相當激烈，江美儀坦言：「咁實至名歸，如果真係攞到，佢係我前輩，佢而家其實係爐火純青，同埋已經係教學級嘅演技，即係我覺得所有演員都應該睇一睇佢嗰幾場戲係點樣演繹，係唔容易嘅其實，所以我就係話如果我要輸嘅都應該係輸畀鮑姐。」

江美儀同鮑姐好有默契。（葉志明攝）

現在世界各地都逐步取消防疫政策，開放旅遊，原本計劃出遊的江美儀大嘆：「而家呢幾日就係咁睇啲新聞，我想去北海道滑雪，因為今年好好雪，咁但係第一，突然間又話唔知北海道機場唔可以去，跟住呢又好鬼貴喎，即係平時我哋呢啲好經濟，可能酒店連機票一萬蚊度搞掂，而家要二萬蚊喎，有可能又未必book到，因為我哋內地嘅朋友又開放，佢哋又搶緊機票，所以我都唔知，我諗隨緣啦，就算我肯畀貴啲，我係驚到時嗰個機場或者入境個問題又改，我諗睇定啲先。」雖然疫情反反復復，不過江美儀就表示自己好好彩，藥物準備好充足：「我個人永遠都係防患於未然，咁我屋企不嬲都買定晒啲藥，我啲藥係等到過期嘅，你永遠唔會知道幾時你有用，同埋你冇用啫，或者你住喺附近嘅朋友，或者係親戚，好似最近我朋友冇Panadol，我又可以攞啲Panadol畀人，咁邊個冇咩藥我有晒喺度。」