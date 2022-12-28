陳嘉慧出道4年由茄哩啡做起終獲提名　感恩公司：畀咗好多機會我

陳嘉慧（Erica）今日（28日）出席《萬千星輝頒獎典禮2022》「最受歡迎電視男、女角色」10強候選人活動，她身穿藍色樽領冷衫搭配黑色百褶短裙，可愛又俏皮。由2018年出道至今，陳嘉慧首次提名「最受歡迎電視女角色」與「飛躍進步女藝員」，她直言很意外，至於對哪個獎項更有信心，她表示：「今年我覺得好大競爭喎，因為見到大家每一個角色，或者出嚟嗰個feedback都好好，所以我真係好平常心。」



有份入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最受歡迎電視女角色」女藝員。（葉志明攝）

回顧陳嘉慧2017年客串《溏心風暴3》開始，大部分劇集都只出演1集或幾集，直到去年《智能愛人》之後，才有較重戲份，因此今次的提名對她有很大鼓舞：「我由訓練班開始，慢慢由個路人甲乙丙丁咁做起，直到呢兩年嚟有一啲大大小小唔同嘅角色、重要戲份，甚至可以做到主角，我覺得公司真係畀咗好多機會我，自己都好感恩，即係有得提名我已經當自己係贏咗，當然想攞獎，係我覺得我自己仲新嘅，仲有我知道其他提名都好多好好前輩。（睇好邊個攞視后、視帝？）我知道大家都好鍾意鮑姐（鮑起靜）同埋驄哥（林敏驄），我自己都好鍾意，我都好希望佢哋兩個可以攞到。」

陳嘉慧的演藝之路由做甲乙丙丁開始。（葉志明攝）

剛剛由日本回來一周左右的陳嘉慧透露暫時會留港飲飲食食，而講起如何跨年，她就笑言：「我仲未有人約呀！我同邊個過好呢，可唔可以約我呢大家？」

陳嘉慧公開叫大家約自己跨年！（葉志明攝）