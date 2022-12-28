郭柏妍拍《下流上車族》感受到有另一個家　多謝監製陪練踩滑板

「A0女神」郭柏妍（Rosita）因劇集《下流上車族》中「車芊芊」一個人氣急升，更入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》最佳女配角、最受歡迎電視女角色以及飛躍進步女藝員三個獎項，她今日（28日）現身活動時也直言好驚喜：「我第一個劇應該係2020年12月，咁都係好開心有機會參與到劇集，估唔到兩年左右今年有機會咁多套劇見到大家，同埋有啲角色真係得到大家嘅鍾意同埋記得，真係冇諗過。」

郭柏妍與江美儀在《下流上車族》中飾演母女。（葉志明攝）

對於想獲得的獎項，郭柏妍就謙稱「唔敢諗」：「因為自己拍嘢都係好新，每一個角色大家都好畀心機去做，所以我都希望大家有獎。我對最佳劇集好有信心，我自己拍呢一個劇（指《下流上車族》）係入行最重戲份，有自己屋企、事業、感情線，拍攝嘅時候真係好開心，大家都令到我覺得有另一個家嘅感覺，所以我都好希望有機會可以攞到最佳劇集。」

郭柏妍競爭對手眾多。（葉志明攝）

作為新人的郭柏妍，在《下流上車族》中有幸與多位前輩鮑起靜、林敏驄以及江美儀合作，令她感到獲益良多：「其實喺佢哋身邊真係係咁袋錢入我個袋度，無論拍嘅過程或者唔拍嘅過程之中都令我學到好多嘢，唔單止係演技，可能有時佢哋做嘢嗰個專業態度，因為喺《下流上車族》入面好多時候都係一啲外景，真係日曬雨淋、風吹雨打，但佢哋都真係好專業，都真係令我要好好地學習，嚟緊唔知有冇機會再喺頒獎台上或者多謝佢哋又好，點都好，所以都好感恩。」

郭柏妍有幸同一班前輩合作。（葉志明攝）

為了做好「車芊芊」這個角色，郭柏妍特別學習踩滑板，非常感謝監製關文深的照顧：「好多謝佢哋安排咗個教練畀我，監製又好好，我記得第一次去學踩滑板嘅時候監製都喺度，佢陪咗我四五個鐘，跟住我話唔緊要，自己stay都得，佢驚我跌親或者點樣，咁佢可以幫我，同埋嗰一日佢已經準備好滑板啲安全設備畀我，所以我都非常之感恩，唔敢鬆懈，希望觀眾睇到一個唔一樣嘅我，同埋踩咗滑板之後都令到我更加鍾意戶外運動。」不過談及角色與自己似不似，郭柏妍就笑言：「我覺得一part一part嘅，因為芊芊比較孝順，呢part都同我幾似，或者好仗義，即係見到朋友有啲咩事就即刻幫；唔似嘅可能係佢有時冇咩計劃，想做啲咩就即刻去做，咩都唔理，我都係會有啲planning，有啲嘢唔可以急嘅，即係循序漸進。」

郭柏妍與「媽媽」一樣，會儲備藥物，甚至是隨身攜帶，方便自己及需要幫助的人。（葉志明攝）