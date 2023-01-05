MC張天賦首度剖白「超市事件」感受　公司有冇要求戒女色？

MC張天賦將於本月舉行首個紅館演唱會，昨日（4/1）他現身電台節目接受DJ艾力的訪問，更首度剖白花邊新聞為自己帶來的壓力和感受。一直希望可以保持真實的MC，卻因為大眾的關注，而要學習在防範和做自己間取得平衡。雖然過程不容易，不過他視之為學習過程。公司又有否要求戒女色？他坦言司沒有特別提及：「畢竟對我有絕對嘅信任」。



MC現身電台節目接受DJ艾力的訪問，更首度剖白花邊新聞為自己帶來的壓力和感受。

MC出道以來先後與MV女主角Santis（陳濬樺）及Ash（鍾卓穎）傳出緋聞，更因為一張與Ash行超市的照片引發軒然大波。MC於節目中首度剖白對這些花邊新聞的感受，坦言當初很難接受，要花時間接受、消化，過濾不同的聲音，再調整自己的心態：「當初絕對不好受，因為一定有好多好難聽嘅說話，呢個係成長過程喺娛樂圈，呢個係必經階段。有人話你有新聞價值，好多人講你好過冇人講你，漸漸地去改變呢個心態。」

MC曾因一張與Ash行超市的照片引發軒然大波。（網上圖片）

又.被影到與Santis行超市。（網上圖片）

名氣愈大，變相會更小心選擇朋友？MC表示由入行到而家，最想保持的是真實：「唔想因為職業影響我點去待人，會影響我點去處理事情…我本身份人好簡單，會覺得有幸仲係朋友，傾到兩句，食個飯，點解要咁有戒心呢？」但礙於職業的關係，MC卻要學習在防範、小心和做自己間取得平衡，雖然不容易，但他認為是一個認識自己的過程：「分清咩係啱定錯，開始為自己訂立規矩、守則，或者諗法。」主持問到公司有沒有要求戒女色，MC坦言公司沒有特別提及：「畢竟對我有絕對嘅信任，亦都有一定嘅自由，呢個會係我喺出道以嚟到而家經歷過嘅事情之後，會有一個做法囉。」

MC表示由入行到而家，最想保持的是真實和做自己。（IG圖片）

MC續指網民的雙重標準令人難受：「出道以嚟覺得同朋友食個飯，出個街係冇問題。但出道呢兩年，我可能太備受關注，我做嘅好多嘢都會被放大咗。甚至視乎你有冇做錯嘅嗰把尺，佢哋會好因人而異，呢個係好難受嘅地方。我係真係做緊自己，我認為自己係普通人，過緊好普通人嘅生活，但係偏偏佢哋就覺得，你做到呢個位就必須要點點點，必須要成為佢眼中、心目中諗嘅嗰個人。其實好辛苦喺呢啲地方遊走，無形中畀咗道德嘅尺？一啲標準。」MC無奈表示：「冇得同全部人交代…好多時只能夠硬食。」曾經他以為能打破外界對藝人固有觀念，但卻自覺慢慢隨波逐流：「Feel到自己變緊型，開始跟緊原有生態、節奏，但自己唔係太舒服」

由Busking、參加《全民造星》，直到現時進軍紅館開演唱會。（IG圖片）

由Busking、參加《全民造星》，到現時進軍紅館開演唱會，被問到有什麼想跟爸爸說時，MC表示：「應承你嘅嘢一路做緊，未來亦都一定會做到。」至於對十年後的自己，他想說：「十年後嘅張天賦，希望你已經退咗休，希望可以做真真實實嘅自己，希望你身體健康…我想30歲、35歲就退休㗎啦，退休唔代表唔做音樂嘅。」

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