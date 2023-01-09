萬千星輝2022 | 陳煒大熱倒灶視后輸江美儀　父親離世仍忍痛開工

無綫（TVB）電視昨晚（8日）舉辦《萬千星輝頒獎典禮2022》由江美儀奪得，49歲的陳煒則大熱倒灶。

陳煒再度失落視后。（資料圖片）

陳煒賽前已被捧為視后大熱。陳煒入行26年，1996年參選《亞洲小姐競選》奪冠，翌年參與「七．一」大型回歸騷正式出道，之後一步一努力成為亞視花旦。2012年陳煒加入TVB，曾參演《法證先鋒IV》、《刑偵日記》等重頭劇，去年已是第10個年頭，今年是她第6度入圍視后，過去始終與這項殊榮擦身而過，只有2018年她憑劇集《宮心計2深宮計》「太平公主」，《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「最受歡迎電視女角色」獎，不過陳煒多年來默默努力，形象入屋，絕少靠是非上位，早已獲公認為TVB實力派一員，今年更有三套劇出街，成績非常不錯。

27歲的陳煒。（影片截圖）

至於被力捧為大熱原因，除了資歷及「親生女」身份外，她在《回歸》亦有出色表現。劇中陳煒飾演的「麗娟」與徐榮飾演的「馬志圖」鬥智鬥力，戲中陳煒展現情緒神功，闖入洗手間爆喊，瞬間谷淚廣獲網友讚好戲，而「壓抑式落淚喊法」亦相當符合劇情，絕對演技超班。

重溫煒哥「壓抑式落淚喊法」：

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感情方面，陳煒曾為前夫放棄前途，終離婚收場，單身近7年後遇上醫生男友陳國強，剛開始時曾被指是第三者，兩人最後排除萬難相愛3年結婚，去年9月在半島酒店Grand suite舉行婚禮，再度榮升人妻！雖然90歲父親去年4月突然離世，曾一度押後婚期，但幸得陳國強不離不棄陪伴，她強忍悲痛振作繼續開工拍《回歸》，可惜仍未時來運到，下年再努力。

陳煒結婚好靚。 (陳順禎攝)

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