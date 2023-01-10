萬千星輝2022｜陳瀅未能爆冷好可惜　演出博到盡曾真空上陣拍床戲

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》陳瀅（Jeannie）憑《痞子殿下》爭奪「最佳女主角」獎，今年因為《美麗戰場》的關係，令陳瀅在網上人氣急增，亦成功打入視后最後五強，可惜最後未能爆冷勝出。正值被力捧的她加入TVB 8年，以33之齡打入五強，其實已經非常叻叻。

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現年33歲的陳瀅在加拿大長大，自加拿大回流香港後就成為了模特兒，初期曾為肯德基、渣打銀行、李錦記和花旗銀行等拍廣告，亦參與過《寒戰》、《迷離夜》等電影拍攝。2014年參演《女人俱樂部》後迅速為觀眾所熟悉，自始更愈來愈受歡迎，參演了《四個女仔三個BAR》、《福爾摩師奶》、《黃金有罪》等劇，戲路更由偶像派「賣樣」慢慢轉型為演技派，演出時有好評。

陳瀅當年一出道就係女神。（IG@missjni）

陳瀅曾經因為一篇高登出現的潮文「陳瀅萬能key」而廣為網民認識。當時有網民發現「陳瀅」兩個字可以放在任何歌詞上，其後就出現了十分含有「陳瀅」的歌詞改篇。例如＂陳瀅她不夠愛我 陳瀅賜我後備座＂《原來她不夠愛我》、＂陳瀅親近我 陳瀅爭奪我 陳瀅關懷是誰大平賣親和＂《好人》等。

陳瀅仲自己唱返出嚟，好玩得。（資料圖片）

【全職沒女】陳瀅變萬能key即場唱自己 低B問：係咪讚我呀？

陳瀅所在的閨密團亦是大家的焦點，閨密團雛形是源於2014年播出的《女人俱樂部》中的「M Club」。當時陳嘉寶、陳瀅、賴慰玲與吳嘉熙已成為姊妹。

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陳瀅入行以來其實不少傳聞，拍劇時與男藝人更容易中招，可能因為外國長大，為人比較熱情，才會令人誤會。由出道至今陳瀅總共與九位男士傳過緋聞，不過只有一位曾公開承認。

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鬼妹仔性格的Jeannie一向都不吝嗇大騷好身材，更曾推出寫真集《半透明的舞孃》，雖然骨架偏大的她在出道初期因不夠瘦而受到批評，在拍攝劇集《女人俱樂部》時一度重達130磅，但其後她積極做運動，成功減磅！Jeannie不時在IG大曬泳衣照同寫真照，備受讚賞，而她每次出席活動的造型亦同樣吸睛，艷壓全場！

Jeannie不時大派福利！（IG@missjni）

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近年備受力捧的Jeannie過往在劇集中都有不少性感演出，當中她在劇集《愛美麗狂想曲》中化身性感人妻，以情趣內衣及黑絲上陣的她用長腿撩開蕭正楠的浴袍，畫面十分香艷！而Jeannie在《全職沒女》中更有多場色誘張振朗的戲份，車廂放電、浴缸濕身，甚至真空上陣拍床戲，相當出位！

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