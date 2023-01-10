萬千星輝2022｜陳嘉慧失落「女飛躍」　曾扮死屍瞓垃圾站監製重用

陳嘉慧（Erica）失落《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」，同期對手有陳曉華、郭柏妍、劉穎鏇等人，最後由新入行憑《下流上車族》爆紅的郭柏妍奪得，也算是雖敗尤榮。



陳嘉慧（Erica）在2016年由日本回流，並於無綫（TVB）客串《溏心風暴3》。（截圖）

陳嘉慧在2016年由日本回流，並於無綫（TVB）客串《溏心風暴3》，其後2017年7月回流香港遊玩後，就在機緣巧合之下報讚藝訓班，畢業後就加入TVB成為合約藝人。不過畢業後的陳嘉慧並未馬上被重用，一開始她飾演一些客串角色，學生、記者、護士、侍應等等，2020年到2021年間演出近30個閒角。

陳嘉慧被選成為《愛上我的衰神》女主角。（劇照）

直到《愛上我的衰神》一舉成為劇中女主角。當時監製方駿釗接受《香港01》訪問時解釋選用陳嘉慧這一位默默無聞的演員的原因。他說：「冇記錯嘅話，陳嘉慧應該係4年前訓練班，嗰時我監製緊《福爾摩師奶》民初劇，有導演就搵咗佢做記者妹，即係甲乙丙嗰啲，對白得一兩句嗰啲。佢都幾專業，你知民初街都幾熱同埋啲衫又厚，但係佢都成日企喺度睇人拍嘢，好專業亦都好留心人哋拍嘢。」他續說，之後《降魔的2.0》安排陳嘉慧飾演一名學生，但需要扮死屍瞓垃圾站。他說：「得幾場戲，就話佢俾一隻惡鬼殺咗，然後就上佢身搵心姐（謝雪心），有一場戲係講佢俾人棄屍喺垃圾站。我嗰時就覺得，呢個女仔都幾好，印象又再加咗分。」

陳嘉慧形象走乖乖女路線。（截圖）

在《愛上我的衰神》播出後，不少網友都成為了陳嘉慧的粉絲，對這位帶着甜美笑容的新演員留下深刻印象。直到《回歸》一劇，陳嘉慧在劇中飾演凌巧瑤，演出也得到不少掌聲、讚賞。兩位劇集監製真是獨具慧眼！

有不網民討論關於陳嘉慧的話題。（IG圖片）

陳嘉慧於兒童節目《Thing Big天地》做主持。（截圖）

有人說，奪得「飛躍進步女藝員」即象徵是來年TVB力捧的女藝人，歷年來胡定欣、陳茵媺、唐詩詠、岑麗香、陳凱琳、李佳芯、麥美恩、張曦雯、蔣家旻等等都曾獲頒「飛躍進步女藝員」，所以說飛躍進步女藝員即是重點栽培藝人亦不無道理。今年由郭柏妍，短短兩年參演6套劇集就已經獲頒「飛躍女藝員」獎，迅速由港姐搖身一變成為當組小花，實在不簡單。

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