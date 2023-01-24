一文睇晒七師傅爆紅成長史　三年內由記者變風水師兼藝人超犀利

七仙羽（七師傅）自2020年ViuTV靈異真人騷《鬼同妳上位》爆紅後，可說是近年曝光率最高風水師之一，話題度更勝麥玲玲、蘇民峰。除了充滿喜感的表演外，七師傅逾十億身家、以及豐富感情生活均惹人注目。趁住新年為大家重溫七師傅走紅成長史。

《鬼同你上位》七師傅安慰林鈺洧（Denice）。（電視畫面）

七師傅中文名為趙玲和法瑪，真名不詳。身為馬來西亞華裔的她於英國成長，雙親是商人，自幼因身體多病而拜師學遍中西風水命理，她曾自爆自幼擁有陰陽眼，故註定踏上與凡人不同尋常之路。

自稱桃花超旺的七師傅談過多段戀愛，曾飽嘗失戀之苦的她深明愛情之苦，交往對象由科學家、王子都試過，這些經歷亦令她種下日後幫助大眾解脫苦戀之因。七師傅成長期間流轉於克羅地亞、德國歐洲多國。七師傅從未透露過就讀學校，外界僅知道她大學主修新聞系、商業管理碩士畢業。

點擊睇七師傅後生相：

七師傅畢業後先在台灣任職TVBS新聞台主播，曾與才子陶傑主持節目。及後來港在健康、美容雜誌任職、做財經記者，又身兼多職做填詞人和風水師，七師傅當時在風水界已小有名氣，加上難以兼顧多職，決定辭職專心做風水師。

七師傅同陶傑主持節目：

七仙羽師傅推出首支跳唱單曲《師傅愛你》，邀得MIRROR MV拍攝團隊製作跳唱片段。

七師傅成名前曾亮相有線電視《怪談》、潘紹聰《恐怖在線》，直至2020年七師傅獲邀上ViuTV節目《鬼同你上位》，憑一句「師傅愛你」和天生喜感爆紅，同年於《2020 ViuTV 金Bear圍威餵 派獎典禮》獲獎，「半鹹淡」廣東話更為她接下譚仔廣告，更因此推出處女MV，有見七師傅深獲觀眾喜愛，ViuTV火速為她開拍首個個人綜藝節目《七救星》，親自教授「七連閃電鞭」惹起網絡熱話。

七師傅玩閃電七連鞭。（節目截圖）

七師傅和張敬軒非常友好。

歌手張敬軒亦相當欣賞七師傅，去年邀請她做演唱會嘉賓，合唱《月亮代表我的心》；及後推出的節目《七福星》除了張敬軒外，更有林雪、羅家英、鄭欣宜、馮允謙，可謂星光熠熠。七師傅又涉足電影界，參演《分手專家》、《猛鬼3寶》；去年她舉行首個個人騷《師傅七都識唱笑會》，事業再闖高峰，嘉賓邀得張敬軒、鄭欣宜。

七師傅成名後依然弘法利生，經常派食物做慈善。

如今七師傅不時亮相Hoy TV、ViuTV節目，周圍投資物業，成名後亦不忘弘法利生，佛堂開放時人潮如鯽，經常在深水埗派食物做慈善，成名後提攜男團P1X3L、「八鮮乳」郭奕芯、陳安立等人。荷蘭男友Gerald即使有正職在身，仍然不時陪同七師傅亮相各種交際場合，跟出跟入，可見感情甜蜜。