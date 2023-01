歌手張天賦(MC)將於星期五舉辦首個紅館演唱會,MC早前已經透露在演唱會前會推出多首新歌,讓演唱會上可以有更多歌曲。他在11月底推出新歌《Overkill》,對於不擅長跳舞的MC,這首歌是一個挑戰,而早前MC接受訪問時亦說會再推出跳舞歌挑戰自己。前日(16日)他在社交平台公布了新歌《世一》,歌唱由著名填詞人黃偉文操刀,是黃偉文第三次與MC合作。

MC新歌《世一》。(ig@mcheung1201)

昨日(17日)MC興奮地在社交平台公布在演唱會當日會推出新專輯:「Come On!再嚟!1月20日演唱會首日推出全新個人大碟《This is MC》!」專輯之後會公開發售,相信不少賦二代都十分期待。

MC最新專輯。(ig@mcheung1201)

《This is MC》9首歌名公開:

01. Overkill

02. This is MC

03. 世一

04. 老派約會之必要

05. 乖乖報到

06. 只限成人入場

07. 小心地滑

08. 最低保障

09. 乾



