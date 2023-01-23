七師傅太子新佛堂足有2000呎　爆月捐200萬做慈善：畀寺廟同孤兒

七仙羽（七師傅）近年撈到風生水起，成名後每日到訪佛堂善信有增無減，近日她終於在太子開設新佛堂，新鋪佔地2000呎，鄰近太子地鐵站，擁有一廳、三房和一廚房，空間環境闊落。

七師傅新鋪位於太子。（陳順禎攝）

有別於深水埗新鋪大廈有電梯上落，一進門首先是玄關位，給客人脫鞋安置物品。首先映入眼簾的是牆上極大佛像壁紙，佛像前放有蒲團和地氈供作拜佛、做大禮拜之用。窗邊放有一張白色長桌，擺有招財大象、轉經輪、唐卡等風水聖物；對正門口整面牆都是窗戶，陽光灑進來相當光猛，透氣度十足。

七師傅深水埗佛堂。（葉志明 攝）

七師傅介紹說：「呢座大佛開咗光、鋪咗好多閃石，所以不論邊個角度睇都閃閃發光，好多人去大嶼山先會拜大佛，比較遠，以後嚟市區拜大佛都可以，搭地鐵出嚟一分鐘搞掂。」而右面的房間則設計簡約，主要用作上課之用，之後都陸續開設靈擺、能量、塔羅牌、打坐禪修等課程。另外佛堂亦有一間細房用作打坐、一對一私人授課之用。

直擊七師傅太子新佛堂：

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七師傅指揀太子主要因方便、空間大，「唔使大家等7、8個鐘，同埋等得舒服啲。」七師傅預計新鋪可以容納100人，又幽默說：「其實可以容納1000個人，因為入面仲有地方，但驚太多人俾人投訴。」她指客人須預約到訪，並歡迎任何宗教人士。

七師傅表示，為了回饋社會不打算加價，問事、睇風水、查三世一樣免費，她說：「每個月我都畀200萬港紙畀唔同寺廟、孤兒等，我要養好多人，每個月我都畀好多錢出去，因為我唔需要咁多。」她又大方分享三招新年開運秘訣，指祈求健康最好食素、求財富須佈施、人緣好要多笑容。

七師傅指新鋪可以容納100人。（陳順禎 攝）

當日李尚正和羅允芝亦到訪七師傅佛堂拍攝HOY TV新節目《開運秘訣》。李尚正指新年最希望世界和平，問師傅有否醒幾招開運秘訣給他，他笑指：「有呀，但唔記得咗，因為佢講好多嘢，思維太快，超脫常人速度。」近日周星馳開Instagram密密回覆網友留言，李尚正指有留意，問有否約定參演星爺下一部戲，李尚正指樂意應承，他說：「但據我所知好似未有咁快，會有啲網上動作，片就冇咁快。」

至於「翻版李佳芯」羅允芝今次到訪除了拍攝外，更希望向七師傅求教如何在新一年容光煥發，又爆之前已請了水龍珠開運。