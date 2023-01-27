獨家凍齡心得｜陳自瑤每日護膚至少搽10樣嘢：唔可以用死一個牌子

今個農曆新年，大家有沒有煎年糕、煎蘿蔔糕應應節呢？賀年食品當中有大部分都又肥膩又熱氣，食完分分鐘大爆瘡兼體重暴增！女明星們時常要無時無刻在鏡頭前保持最美的一面，她們在新年又會不會盡量避免食煎炸食物呢？陳自瑤（Yoyo）貴為娛樂圈星級靚媽，41歲的她平時又要湊女又要望住拍劇，但在鏡頭前總是展示出完美無瑕的一面，她早前接受《香港01》訪問，親自向讀者傳授自己的保養心得：「我好注重護膚！」



Yoyo由生活習慣開始做起。（陳順禎 攝）

Yoyo坦言，護膚最重要由生活習慣和飲食做起：「我本身由細到大對煎炸嘢同熱氣嘢都唔係咁愛好，食煎炸嘢好容易生瘡同喉嚨痛，所以我好自然就會避免，但我唔係完全唔食，只係會食少啲。」

Yoyo平時喜歡食美食，不過很少食煎炸油膩食物。（IG：@chenchiyiu）

新年少不了食盆菜！（IG：@chenchiyiu）

她表示，護膚品亦要按照不同的季節揀選不同的產品，而且不能夠長期用同一堆護膚品：「夏天要搽啲補濕但又冇咁笠嘅，冬天就要搽啲潤啲嘅，例如係一啲精華油去令到啲皮膚潤啲，我成日覺得護膚品係唔可以長期用死一個牌子，要不停咁樣轉同試，因為有時用得太耐皮膚會習慣，要間唔中間唔中去換一換其他，然後再用番（之前嘅）溝住溝住用！」

Yoyo表示自己不同季節會用不同的護膚品。（IG：@chenchiyiu）

Yoyo每日會用多少種護膚品，會超過10種嗎？她說：「差唔多，我好注重護膚，真係可能喺廁所搽護膚品都搽好幾個字㗎，又要按下佢整下佢，所以點解女仔喺洗手間要搞咁耐！」