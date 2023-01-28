馬浚偉被傳「借讀書為名移民」：想「屈」人移民？找錯對象了

馬浚偉依家係學生、港台創作總監、電台主持、電視節目主持、演員、公職人員……（IG：@ma_chun_wai）

馬浚偉由大台小生，搖身一變跨界別全能藝術工作者，去年更成為公職人員，影響力愈見深遠。近日他宣布再回歸校園報讀2個課程，卻傳出他「借讀書為名，實際是離開香港移民。」

51歲馬浚偉正式做公職人員 網曬委任信：我會很盡力地努力

馬浚偉1月中宣布報讀了兩個課程，2023年將會相當忙碌。（馬浚偉FACEBOOK）

不同界別都見到馬浚偉身影，除了繼續幕前主持工作，又涉獵編導監製等工作，做過TVB藝員訓練班「校長」，又兼任港台創作總監，去年更成為公職人員，出任演藝專責委員會轄下戲劇類委員及藝發局委員。1月中他宣布報讀2個課程，坦言：「課程的確需時，也不簡單！所以，除了工作以外，如果你要約馬同學去吃喝玩樂，相信機會不大之餘，也請別介意我經常用「要返學」和「要做功課」這兩個理由來拒絕你，因為，這是真的！」

馬浚偉學無止境不停進修。（微博@馬浚偉）

未料到讀書消息一出，有群組即傳出馬浚偉借讀書為名其實移民為實，令他不得不發文澄清：「話說有人在某個Group爆seed，說我早前公開說，我已正式獲得某大學錄取修讀課程，其實是借讀書為名，實際是離開香港移民，我真的笑到反肚！本來沒打算這麼早就公布，但既然有「有心人」想搞是搞非，那我只好「先下手為強」！」馬浚偉指自己分別報讀神學課程及大學碩士課程主修教育，兩所學院都在香港，並強調：「我早就說過，我從來沒有打算移民！過去到現在，一直都沒有這個打算！留在香港和自己國家好好發展，我充滿信心，更樂得自在！想找人移民？或想「屈」人移民？你找錯對象了。」

馬浚偉留言全文。（馬浚偉FACEBOOK）

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