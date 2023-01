黃建東莊鍶敏做婚禮司儀星光熠熠　超強新人請張敬軒曾比特做嘉賓

藝人黃建東一向多才多藝,他除了是一名藝人外亦是一名司儀,早前他參加全能司儀選拔大賽勇奪冠軍,擔任《萬千星輝賀台慶》大會司儀之一。今日(30日)黃建東上載了一輯自己做婚禮司儀的照片,更笑指:「我直頭以為自己做緊一廠嘅大show!」

黃建東上載了一輯自己做婚禮司儀的照片。(ig@derekwong726)

黃建東昨日(29日)與莊鍶敏一同為一個婚禮做司儀,他亦有說:「台前幕後歌星卡士台燈音都超強勁!」原來婚禮請到張敬軒、曾比特、菊梓喬及蘇珊等人做嘉賓,在台上獻唱,張敬軒在台上為一對新人唱《櫻花樹下》,眾人都聽出耳油,連黃建東不禁驚嘆一句:「軒公一開口好似去咗紅館咁!」整晚都嘉賓連連再加上黃建東鬼馬的口才,應該絕無悶場。黃建東最後亦祝福一對新人:「好多謝你哋邀請我為你哋主持呢個世紀婚禮,祝百年好合、永結同心、永遠甜甜蜜蜜!」十分識做。

張敬軒係嘉賓之一。(ig@derekwong726)

而莊鍶敏今次應該是自離婚消息公開後首次做婚禮司儀,從黃建東上載的照片中可以見到她笑得十分燦爛,完全沒有因為離婚的事而令心情受損。連拍檔黃建東都對她表現讚不絕口:「And thanks to my wonderful MC partner Jacqueline!!」