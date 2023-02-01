胡歌已婚粉絲人數有增無減　全因言出必行兌現承諾

現年40歲的內地男星胡歌感情生活向來低調，不過就在昨（31日）卻無預警在微博宣布已為人父，消息一出震驚兩岸三地網友。而作為偶像的他如今已是人夫人父，不但沒有影響他的粉絲人數，反而更令他增加了不少粉絲追蹤，全因為他言出必行。

胡歌官宣已為人夫人父。（視覺中國）

突然宣布已為人夫的胡歌，其老婆被爆是90後的黃曦寧，她是一位執行經理人，跟隨胡歌工作多年，為他打理生活的一切，而二人被爆是在去年於上海登記結婚的。官宣為人夫人父後，作為「國民偶像」的他不但沒有因此而影響演藝事業，反而令更多人喜愛他，欣賞他的勇氣，而他的微博粉絲人數更增加了近70萬粉絲追蹤，大家紛紛湧入留言區恭喜他。

胡歌粉絲人數有增無減。（微博圖片）

而胡歌粉絲人數有增無減的原因，全因他有責任心言出必應，事關他曾經在綜藝節目《金星秀》表示：「隱婚就算了吧，都結婚了還（隱甚麼）。我要領證了，我肯定就發微博了。」如今兌現承諾，絕對是坦承待粉絲的正能量男星。

胡歌接受《金星秀》訪問。（微博圖片）

胡歌結束單身生活網友們就將壓力轉移到台灣男星彭于晏的身上，事關二人同年齡曾經不斷被催婚，胡歌曾在公開場合笑言表示：「我不着急，彭于晏還沒結婚呢。」而彭于晏則回應：「他也不急那我也不急了。」如今胡歌已婚，網友們就向彭于晏催婚，等待他突然宣布已婚消息。

二人早年不斷被催娼。（視覺中國）

這一邊網友們催婚，另一邊廂彭于晏透過工作室上貼多張照片，並發文表示：「不提前預設的人生，始終相信會與美好不期而遇。2月，不急啊，我們慢慢來。」被不少網友質疑疑在回應被催婚一事。

彭于晏在工作室的發文，被質疑是在回應被催婚一事。（彭于晏工作室微博圖片）