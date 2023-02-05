新四十二章｜搞笑穿越奇幻共冶一爐　各項要點值幾分？

無綫（TVB）新劇《新四十二章》播出一周後，觀眾反應有彈有讚，但總括來說，因應劇情的搞笑情節，穿越題材，意想不到的橋段，角色的精彩度，也引起不少討論。有討論就代表有觀眾，有討論總好過無人問津，對收視成績還是有正面影響的。



龔嘉欣完全變咗第二個人咁。（《新四十二章》截圖）

要評價一套劇集好不好睇，大致上可由劇情、角色設定、演員發揮、驚喜位幾方面着手，而《新四十二章》又屬於穿越題材的喜劇，所以又要加上劇情有沒有穿崩、笑位好不好笑兩個要點。

唔少配角都有發揮。（《新四十二章》截圖）

概括地說，《新四十二章》就是為繞尋寶而出發，故名思義尋找四十二章經中的寶藏，再由古代角色穿越到現代帶出《新四十二章》的故事主體，不過頭一個星期還是未到戲肉，只是在介紹人物出場，略微有點拖戲。至於角色設定，「橋唔怕舊最緊要受」，就網上討論區的討論來說，總體還是滿意的，最少大家可以猜猜劇中角色的前世是哪個人物，其中有些角色設定也頗為有驚喜。

笑到肚痛。（《新四十二章》截圖）

造型幾好。（《新四十二章》截圖）

《新四十二章》在演員發揮方面表現算是不錯，綠葉有發揮不會搶鏡，戲份亦不至於全在主角群身上，每位綠葉都有驚喜，這一點值得一讚。講明是喜劇，《新四十二章》的笑位當然不是玩「屎尿屁」，而是偏向網絡文化，帶點「膠」味的笑位，例如當龔嘉欣（飾朱螢嬌）和易宇航（飾朱若望）得知自己是鰲拜和湯若望轉世，但正當觀眾以為林景程（飾朱古力）的前世是什麼偉大人物時，卻爆出一個不知道姓甚名誰的「佚名摔跤手」，這一幕實在令人會心微笑，又例如鄭子誠（飾邵一算）感懷身世時，卻會拿起ukulele（夏威夷小結他）自彈自唱《年少無知》「如果~命運能選擇~」，也是十分有趣的畫面。

有笑位。（《新四十二章》截圖）