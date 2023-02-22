汪詩詩祖孫三代遊澳門甄子丹跟到實　何超瓊親自招呼畀足面超威水

甄子丹和汪詩詩結婚逾19年恩愛如昔。近日甄子丹陪伴汪詩詩一家到澳門旅遊，周圍遊覽嘗盡美食、睇展覽，玩得十分盡興，期間一家人更獲得「賭后」何超瓊盡地主之誼細心接待，實在非常威水。

甄子丹同汪詩詩一家去澳門旅行。（IG@sweetcil）

汪詩詩於社交網分享旅遊照片，其中她與胞妹汪圓圓、以及何超瓊三人合照，何超瓊以樸素灰色外套、黑色打底低調亮相，雖然汪氏姊妹中間身形較為小巧，但依然高貴又氣場十足；何超瓊攬住兩人合照，看得出關係十分融洽。

何超瓊盡地主之誼親自招待。（IG@sweetcil）

另外，身為豪門闊太的汪圓圓保養亦得宜，兩姊妹多年來都美貌如昔，拍埋一齊亦十分養眼。而原來兩姊妹也是遺傳了外婆和媽媽的美貌基因。此行除了汪媽媽外，還有汪詩詩的外婆，汪詩詩文中稱呼她為「Abu」。汪詩詩外婆雖然年紀已大，行動不便坐輪椅出行，但依然精心打扮，手持靚靚粉紅色手袋；甄子丹外母也塗上紅色指甲油、淡妝示人，祖孫三代一樣氣質優雅又得體。

祖孫三代都氣質優雅。（IG@sweetcil）

雖然汪詩詩打扮低調，但身為公眾人物，出行亦有一定行頭，她今次出行便選擇了Hermès Mini Lindy，官方價錢只需約港元5萬，2021年推出時更一袋難求，有指連VIP都不夠分配，至今市面上炒價更接近10萬。

外婆好精神！（IG@sweetcil）

甄子丹和汪詩詩結婚多年依然恩愛。（IG@sweetcil）

點擊睇甄子丹汪詩詩旅行相：