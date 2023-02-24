66歲謝玲玲同64歲胡慧中相遇合照　相識逾50載同為台灣來港名媛

林建岳前妻謝玲玲近日偕小女兒林心兒出席籌款晚宴，謝玲玲一身優雅打扮成為全場焦點，林心兒Deep V全黑西裝配以桃紅色手袋、高跟鞋，時尚又搶眼。

謝玲玲偕女兒林心兒出席慈善籌款晚宴。（IG@hlingling）

謝玲玲又遇上胡慧中，並與對方合照放上Instagram。謝玲玲發文表示：「多麼美好的相遇。歷經半個世紀的友情，依舊靚麗的站在人群中。」

謝玲玲和胡慧中是相識逾半世紀的好友。（IG@hlingling）

多年過去，66歲的謝玲玲和64歲的胡慧中氣質依然高貴大方。謝玲玲60年代在台灣以童星出道，奪下不少獎項後，來到當時娛樂圈發展蓬勃的香港發展，並認識了一樣由台灣來港發展的胡慧中，由於兩人是同鄉，一樣離開家人隻身到異鄉發展，他鄉遇故知，年紀相近，加上謝玲玲外向熱情、擅於交友，兩人惺惺相識、很快便親近熟絡起來。

謝玲玲台灣童星出道。（《封神榜》電影截圖）

除了胡慧中外，謝玲玲和不少台灣來港發展女星都熟稔，林青霞、恬妞也是謝玲玲好友。謝玲玲1980年嫁給林建岳，做闊太後更有餘裕為丈夫打好社交關係。離婚後，謝玲玲仍然與前夫家交好，兒孫滿堂，更有傳她在前奶奶支持下取得4億港元贍養費，至今亦一直活躍社交圈。

謝玲玲活躍於社交圈。（IG：@hlingling）

說到胡慧中，胡慧中先後嫁給幫派人物唐重生，以及前任民政事務局局長何志平，後來何志平捲入官非，胡慧中為丈夫不斷求情、更賣豪宅打官司，一度憔悴，幸好最後何志平從輕發落，判囚三年。丈夫出獄後，胡慧中生活重回正軌，近年狀態愈來愈好，愈發亮麗。雖然兩人人生軌迹不同，但識於微時的友情依然不變，經歲月磨練後更顯美麗成熟。

胡慧中。（電影截圖）

前任香港民政事務局局長兼全國政協委員何志平，其妻胡慧中為江蘇省政協委員。（資料圖片）

點擊睇謝玲玲美照：