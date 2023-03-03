鍾鎮濤章小蕙33歲兒子開動漫咖啡店　母親訓話：CEO也要洗廁所

藝人鍾鎮濤（阿B）和章小蕙當年離婚鬧得沸沸揚揚，1996年章小蕙婚外情曝光，對方太太仍與癌病搏鬥，阿B看了報道才得悉妻子出軌，令雙方家庭飽受傷害，及後二人於翌年離婚，同年又爆出兩人欠下2.5億債務，最後阿B宣布破產，章小蕙則打贏官司，擺脫債務。

章小蕙和鍾鎮濤。（圖片來源：視覺中國）

此後章小蕙並未過上太平日子，她與阿B育有一對仔女鍾嘉浚、鍾嘉晴，離婚後兒子跟隨章小蕙到美國升學，女兒與父親和范姜同住，惟2011年章小蕙妹妹章小婉與范姜爆發矛盾，兒女選擇支持繼母范姜，因而與生母章小蕙鬧得很不愉快，繼而傳出三母子之間關係疏離。

鍾鎮濤與前妻章小蕙的恩怨在當年成為一時熱話，當時有指章小蕙是「大花筒」，加上投資失利，鍾鎮濤於2002年宣布破產。（范姜素貞微博）

現年59歲的章小蕙近年轉型做自媒體工作，從事美妝、時尚行業。近日她受訪表示，10年婚姻令她「慢慢變成了家裡陳舊的沙發，好比失去了女性原有氣質的那種感覺。」

談到原生家庭時，章小蕙父親提到章建國除了是報社編輯外，更創立了加拿大中文電視創建人，1984年獲得加拿大政府發牌的「專線中文電視」全國獨家播放權，她本人也曾於中環開設精品店，並透露開店5日便回本。

鍾嘉浚曾被指與媽媽章小蕙關係不太親近，反而與范姜及同父異母的妹妹鍾懿同鍾幗感情深厚。（視覺中國）

章小蕙爆出33歲兒子剛開設了一間動漫主題咖啡店，她說：「創業精神真的能影響下一代，我的兒子剛剛開了他的第一家動漫咖啡館。」兒子有次凌晨4點回家，向媽媽大呻要洗廁所好辛苦，章小蕙即訓話道：「你是公司的CEO，對吧？你要洗廁所，你必須甚麼都得親力親為。」同時亦力證了兩人關係已完全破冰。

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