隱形戰隊｜劉穎鏇白色小背心勁低胸 超邪惡視角好身材一覽無遺
撰文：黃梓恒
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《隱形戰隊》昨日首播，暫時所知的劇情都是大路的警匪路線，未有太大的驚喜，但原來重點放在片頭片尾，演員們的「鹽花」演出夠搶眼，有劉穎鏇泳裝出鏡，又有劉佩玥低胸示人，相信觀眾都會收貨。
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除了片頭片尾外，其實無綫（TVB）早已為每個主角釋出一小段廣告片，作為女主角的劉穎鏇在片中有很大的驚喜，穿上一件白色貼身低胸小背心，而且鏡頭由上面拍下去，傲人身材一覽無遺！
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隱形戰隊最新劇情劇透?
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《隱形戰隊》除咗六大視帝視后鑽石級陣容，仲有咩咁把炮？
《隱形戰隊》日前釋出官方首輪預告片，如片段所見，除了精彩緊湊的槍戰及肉搏場面，角色的造型亦相當吸睛，劉穎鏇與劉佩玥大騷長腿甚有睇頭，【詳情即睇】，早前劉穎鏇更不慎走光疑露底春光乍洩前更傳陳展鵬扭計加人工被換角，監製文偉鴻親解選角一事。