隱形戰隊｜劉穎鏇白色小背心勁低胸　超邪惡視角好身材一覽無遺

《隱形戰隊》昨日首播，暫時所知的劇情都是大路的警匪路線，未有太大的驚喜，但原來重點放在片頭片尾，演員們的「鹽花」演出夠搶眼，有劉穎鏇泳裝出鏡，又有劉佩玥低胸示人，相信觀眾都會收貨。

呢幕幾時有得睇？（《隱形戰隊》截圖）

劉佩玥仲未出場，好期待呀！（《隱形戰隊》截圖）

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除了片頭片尾外，其實無綫（TVB）早已為每個主角釋出一小段廣告片，作為女主角的劉穎鏇在片中有很大的驚喜，穿上一件白色貼身低胸小背心，而且鏡頭由上面拍下去，傲人身材一覽無遺！

劉穎鏇在片中有很大的驚喜。（影片截圖）

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