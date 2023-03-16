素海霖繪麗奈獲黃夏蕙讚膽色過人　憶年輕時身材正欠勇氣全裸拍片

現年26歲的素海霖（番號FSDSS-644），近日成為不少網民茶餘飯後的討論對象，皆因她易名做「絵麗奈Erena」進軍日本色情電影界，成為香港第一人，由於她是「土生土長香港人」，故出道就成為片商Faleno Star的賣點，稱她為首位外藉女將。對於香港第一位女生投身色情行業，網民都抱有不同的看法，有人認為素海霖非常勇敢忠於自己，不過有人就認為她的行為影衰香港，而黃夏蕙（夏蕙姨）就以開放的態度對待事件。

素海霖成為首位港產日本AV女優，不少網民表示要貨金支持。（網上圖片）

素海霖正式進軍日本AV，網民對事件有不同睇法。（影片截圖）

夏蕙姨最近接拍一部關於愛滋病的微電影，當中內容主要講述男、女同志在社會受到分歧的故事，跟素海霖疑似因微電影電影合作，夏蕙姨在帖文中表示：「我有份同海霖合照，大家唔恨得咁多啦！」隨後又分享對她進軍日本色情界的看法：「素海霖成為咗香港首位女優呢單消息，我只可以講，你哋估剝晒衫喺個螢幕拍片咁容易啊！老娘後生嗰陣夠自認人靚身材好，都唔敢啊！正所謂，『趁青春，留倩影。』哈哈！」

黄夏蕙支持素海霖的決定。（Facebook/@黄夏蕙）

夏蕙姨曬出與素海霖的合照。（Facebook/@黄夏蕙）

帖文出街後，一班網民紛紛讚現年92歲的夏蕙姨思想相當開放，留言表示：「真正長輩級嘅智慧」、「夏惠bb智慧開明過幾代人；所以我都係不嬲都非常尊重女優的」、「夏蕙bb『蕙』眼識英雄」、「有啲人個腦，無與時並進，留咗喺清朝」。

同場加映：獨家專訪｜素海霖揭秘拍攝現場情況 形容當上AV女優「人生無悔」

點擊下圖看更多Erena性感靚相：