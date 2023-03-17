港姐蔡嘉欣YouTuber好友遭爆竊　損失1萬元賊人將錢袋扔街勁離奇

頻道「mansonovo」擁有24.3萬訂閱的YouTuber Manson近日拍片自爆家中失竊，悲慘遭遇引起網友熱議，更榮登近日發燒影片。

蔡嘉欣YouTuber好友Manson拍片自爆遭爆格，引起網友熱討。（YouTube影片截圖）

Manson居住在熱鬧的葵芳市區的中層單位，他估計凌晨時分遭賊人入屋「爆格」，並在Manson母親熟睡期間，從手袋偷走3000多元，Manson亦被偷走部分私人財物。隨後Manson母親外出期間發現銀包不見了錢，回家後又發現電視機有鞋印，故立即致電身在外地的Manson，並報警求助。

Manson表示賊人從母親手袋中偷走3000多元。（YouTube影片截圖）

Manson及後又被告知這單是連環爆竊案，隔離大廈有一戶亦同時被爆竊，而Manson亦獲警方告知香港爆竊案很多，「所以爆格嘅案都唔算係乜嘢，我哋單案升一級係因為連環爆格，唔係普通案咁簡單，係連環爆竊。」Manson總共被偷走了幾千至一萬港元。Manson事後憶述，不解為何賊人沒有翻箱倒櫃尋找值錢物品，家中失竊後整整齊齊，只被偷走少量財物；又指不明白為何賊人要將裝錢的紙袋扔落街。

Manson是落選港姐蔡嘉欣好友。（YouTube影片截圖）

不少觀眾均十分同情Manson遭遇，指今次學懂教訓，之後須裝好家中窗花和閉路電視，並安慰Manson指人無事就好。Manson是落選港姐蔡嘉欣好友，兩人曾合作拍片，進行友情大考驗，關係友好。

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