郭富城現身藍仔頭嘉盈新片 被師奶包圍合照直呼尷尬網民讚好玩得
撰文：鄧穎琪
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近年許多天王天后級藝人都會與年輕YouTuber合作，宣傳自己的新作，近日忙於宣傳新戲《斷網》的郭富城，就驚喜現身FHProductionHK，與藍仔頭、嘉盈、近南哥等拍片，片中慘被姨媽姑姐拉大隊集郵的他表示：「好尷尬囉！」但網民就大讚城城搞笑又好玩得！
郭富城的新戲《斷網》近日上畫中，城城亦忙於跑宣傳，其中一個方法就是與YouTuber合作，因此他近日驚喜現身FHProductionHK新片，雖然片長只是4分幾鐘，不過都好有效果，一日已獲10萬人收睇。片段講述FHProductionHK成員知道可以同郭富城合作，興奮不已，嘉盈更偷偷打畀媽咪分享喜訊，雖然她叮囑媽咪保密，但對方將消息一傳十、十傳百，結果訪問期間被姨媽姑姐亂入、包圍合照，訪問都做唔成。
最爆笑是鄭保瑞導演問城城：「阿王，又話訪問嘅，都冇人問問題。」無法甩身的城城無奈說：「你咪問緊囉。」城城向藍仔頭與近南哥求救，問：「我想問訪問係咪已經開始咗？」兩人唯有說：「Er，我哋想知……我哋想知依家你覺得點？」城城即苦笑說：「好尷尬囉！」
網民大讚城城好玩得、又貼地又親民，甚至期待他與更多YouTuber合作，如仿效鄭秀文，現身「Pomato小薯茄」講雪櫃冷笑話。