郭富城現身藍仔頭嘉盈新片　被師奶包圍合照直呼尷尬網民讚好玩得

近年許多天王天后級藝人都會與年輕YouTuber合作，宣傳自己的新作，近日忙於宣傳新戲《斷網》的郭富城，就驚喜現身FHProductionHK，與藍仔頭、嘉盈、近南哥等拍片，片中慘被姨媽姑姐拉大隊集郵的他表示：「好尷尬囉！」但網民就大讚城城搞笑又好玩得！



郭富城的新戲《斷網》近日上畫中，城城亦忙於跑宣傳，其中一個方法就是與YouTuber合作，因此他近日驚喜現身FHProductionHK新片，雖然片長只是4分幾鐘，不過都好有效果，一日已獲10萬人收睇。片段講述FHProductionHK成員知道可以同郭富城合作，興奮不已，嘉盈更偷偷打畀媽咪分享喜訊，雖然她叮囑媽咪保密，但對方將消息一傳十、十傳百，結果訪問期間被姨媽姑姐亂入、包圍合照，訪問都做唔成。

可以訪問郭富城的嘉盈勁開心，偷偷講畀媽咪知，點知嘉盈媽咪即刻唱通街！（FHProductionHK@YouTube）

本來藍仔頭等人的確預備跟郭富城與鄭保瑞在戲院做訪問。（FHProductionHK@YouTube）

誰知一大班師奶突然闖入戲院與城城合照，令他不知所措，企定唔識郁。（FHProductionHK@YouTube）

最爆笑是鄭保瑞導演問城城：「阿王，又話訪問嘅，都冇人問問題。」無法甩身的城城無奈說：「你咪問緊囉。」城城向藍仔頭與近南哥求救，問：「我想問訪問係咪已經開始咗？」兩人唯有說：「Er，我哋想知……我哋想知依家你覺得點？」城城即苦笑說：「好尷尬囉！」

嘉盈都忘記了要做訪問，衝過去跟城城合照。（FHProductionHK@YouTube）

被藍仔頭問起感受，城城說：「好尷尬囉！」表情十分惹笑。（FHProductionHK@YouTube）

網民大讚城城好玩得、又貼地又親民，甚至期待他與更多YouTuber合作，如仿效鄭秀文，現身「Pomato小薯茄」講雪櫃冷笑話。