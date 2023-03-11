斷網專訪｜郭富城都驚失去了一切？　「當然驚啦！絕對會驚！」

由郭富城、林家棟主演的黑客動作犯罪電影《斷網》，連二接三的網絡騙案，揭發背後運作多年的黑客組織，原來近在咫尺。現實生活中，都有大大小小不同騙案，而主角本身郭富城都是受害人之一，多次被用上自己的肖像為賭場賣廣告，又指他有投資Bitcoin，一切都成了網民誤墮陷阱的入口，而郭富城跟林家棟早前接受《香港01》訪問時，便為此感到氣憤，連爆兩次︰「我呸！」



兩位拍攝一部新題材的警匪動作片，都深感興奮。（葉志明 攝）

郭富城︰話我買咗Bitcoin？我呸！

提到網上騙案，郭富城近年的肖像都經常被盜用，當中「代言」的身份千變萬化，講到這一點，城城都一肚氣不吐不快。「用了我的肖像再放上網， 然後說我是甚麼賭場代言人，我呸！又再用我的肖像說我買了Bitcoin，我呸！我根本冇做過，見到會好嬲。」

對於肖像被盜用，城城滿有不忿但實在無奈。（葉志明 攝）

城城及經理人團隊都用盡方法去投訴，只是暫時還未有一個真正的監管。「但我見現時香港政府有處理中，開始會有個範圍去規管，嚴格打擊。你見到現在很多網上騙案，例如騙人到某地方工作，全部都是因網上而起，所以《斷網》不止是演員呈現一個劇情，是想透過這部電影讓大家看多一重，在自己身邊每一個市民都要警剔。」

郭富城在戲中飾演網絡保安人員，卻身陷險境。（《斷網》劇照）

郭富城怕唔怕失去了一切

早前網上最流行的一個廣告，就是說「郭富城失去了一切」，當然「郭富城」一名可隨意改動成「劉德華」、「甄子丹」、「譚詠麟」等，因為只要名人氣，就自己成了對方的目標。雖然是一句戲言，但問到城城可有擔心過，他直認都會驚。「當然驚啦！絕對會驚！你可能自己勤力工作的成果，在網上全數幫你毀於一旦，不會做一些不智的事，雖然我們網絡是非常發達，生活上不能缺少，玩遊戲、看資訊，所以更加要管理好這事情。」

林家棟對網絡運用點到即止，尤其財富管理仍深信傳統方法。（葉志明 攝）

林家棟︰我會選擇傳統方法

對於林家棟，網絡的便捷是有利工作和生活，但對他而言絕不敢興奮，反而是擔心居多。「我覺得這個世界好冇安全感，我日常都是限於用來看新聞、看影片、寫劇本、聽歌，其他事情都暫且未需要用到，加上我不時覺得按幾個鍵，錢便存去對方那邊，存去容易呀，想取回便困難，反而在這方面我不太雀躍，會選擇傳統方法。」

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自製斷網時間

當人人都機不離手，食餐飯收唔收到網絡緊要過食乜時，兩位又可有自製一個斷網時段？郭富城︰「我先說，睡覺！因為有小朋友，很多時候外出工作，要開個視像觀查她們，恐怕她們有甚麼危險，這是爸爸應該要做的。但當夜晚睡覺時，便跟自己講睡覺時不可再接觸手機，我便索性關掉。」

戲中更涉獵Dark Web，一個更無法無天的領域。（《斷網》劇照）

家棟亦一樣，睡覺是一個最好，亦應該要珍惜的斷網時間。林家棟︰「總之我睡覺就會拿電話去充電，我好怕睡覺中途聽到︰『叮』一聲，真的不要叫我起身吧！這會好辛苦，適當的時間我會遠離它，等於我們拍完部戲，會出外地走一圈，等於跟同事說︰『我救不到你！我救不到你！不要致電我！不要致電我！』，好好讓自己有適當的充電。」