Maple控告攝理教主性侵案明出庭　方力申未赴韓IG連發兩個Po

現年43歲、被封「億元筍盤」的方力申(小方)與鄧麗欣結束10年情後dry足5年,早前被踢爆與「氣質版馮盈盈」拍拖,隨後有網民發現他的女友原來是Netflix記錄片《以神之名》其中一名受害者,小方不理閒言,公開認愛葉萱(Maple),被讚是「世紀暖男」之餘,連前女友鄧麗欣都說:「小方大個咗」。

小方早前透露未獲安排赴韓陪女友葉萱出庭。(資料圖片)

葉萱將於明日(21日)出庭,指控韓國「攝理教」教主鄭明析性侵。而身為男友的小方,無懼可能受到「洗腦教徒」的襲擊,早前表示願意陪女友到韓國出庭,可惜未獲安排,他說:「「我都有呢個意願陪佢去韓國,但始終都要同佢哋屋企人溝通啦,我都會尊重佢屋企人嘅決定,暫時就未有安排。」

今早約8時許,小方在IG Story連發兩個Post,透露如常到泳池游水,上載戴住潛水鏡的相片,恭喜阿仙奴嬴波;另還有一張笑笑口的公仔sticker,留言指練完後要歎番杯咖啡:「It’s time for my cup of coffee after practice.」心情似乎不錯。《香港01》亦有嘗試聯絡小方,問最終有沒有隨行赴韓,但暫時未獲回覆。

葉萱將於明日出庭指控攝理教主性侵。(葉萱facebook)

現年77歲的「攝理教主」鄭明析被控在韓國忠清南道錦山郡的培訓中心涉強行猥褻或強姦28歲香港女子「A小姐」合共17次;他亦被控自2018年7月起,5個月內涉5次性侵30歲的澳洲女子「B小姐」。鄭明析於2022年10月4日因涉嫌強姦及性騷擾被捕,拘留期將於4月28日屆滿。葉萱的前度「A先生」早前已出庭作供,表示是他叫葉錄下與鄭明析「最後告別」,將性侵過程曝光;而葉萱亦會赴韓國出庭指證鄭明析,將於3月21日出庭。

有指鄭明析每次出庭都有大量超過5名警員護送。(網上圖片)