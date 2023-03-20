MIRROR粉絲IG售賣應援物　爆ViuTV提出有版權持有問題引熱議

早前MIRROR成員Ian（陳卓賢）獲邀任台灣天王林俊傑（JJ）演唱會嘉賓，現身綵排卻缺席正式演出。及後主辦方回覆傳媒證實，因溝通出現問題，最後決定取消Ian演出，經理人花姐（黃慧君）亦指已收到主辦方道歉。據傳媒報道指，主辦方原想邀請全隊MIRROR演出，但因錯誤傳遞信息出現誤會，在雙方同意下決定取消嘉賓環節。

MIRROR成員邱士縉（Stanley）在IG上載了與陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）的合照，地點為JJ演唱會場地中環海濱外。（Instagam：stanleysc_）

JJ演唱會事件仍未止息，一波未平一波又起。日前有設計MIRROR應援公仔的鏡粉於個人Instagram「mirrorrorr.cheer」發文透露：「鑑於收到ViuTV公司所通知關於版權持有的問題，本人將退還所有未出貨之產品款項，及日前本人受官司影響無暇及時處理有關退款，現已開始著手退款。」

有鏡粉於Instagram發文指「收到ViuTV公司所通知關於版權持有的問題」。（IG@mirrorrorr.cheer）

不少留言人支持版主，並詢問發生何事，「版主你要撐住！你整嘅公仔係好多人讚賞同支持架！要去到打官司咁嚴重真係難以接受，金錢上既負擔真係難以想像！求唔好關站等大家知情況同埋幫你聲援啦」、「吓點解嘅？自己畫嘅都有版權問題？咁即係所有做應援嘅都有問題？ 可唔可以解釋吓」、「多謝你設計小濤公仔!好精心好可愛我會好好保留愛護佢」、「出應援物有版權問題？」因而引起網友熱議。

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翻查「mirrorrorr.cheer」Instargam，該名鏡粉常設計多款MIRROR成員的公仔、鎖匙扣、貼紙、口罩等，並擺上Instagram出售。該鏡粉又不時上載追星片段，又帶同應援物到不同地方打卡。《香港01》已向ViuTV及「mirrorrorr.cheer」發訊息查詢此事，至今未獲回覆。

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