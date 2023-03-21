隱形戰隊｜ 劉佩玥唐詩詠見面即扯火　互扯頭髮兼叉頸不甘示弱

由文偉鴻（Jazz）監製、林麗媚、梁恩東編審的《隱形戰隊》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。昨晚（20日）播出第十一集繼續集精彩與輕鬆於一身，為了捉拿以巴翼（廖家爵 飾）及馬雷（李偉霆 飾）為首的七人恐怖份子集團，Ocean（馬國明 飾）、寶寶（唐詩詠 飾）、Shadow（劉佩玥 飾）及囡囡（林子善 飾）等POTT隊員進行了一連串跟蹤及潛伏行動，除了Shadow喬裝一樓一以身犯險，寶寶亦喬裝外送員在巴翼等人藏身大廈安裝偷拍器，並因而捲入危機，與巴翼及馬雷在𨋢內困獸鬥。

寶寶遊走於面容痛苦及強顏歡笑之間。（節目截圖）

三大層次變化顯功架

為時分半鐘左右的「𨋢內試探」拍得緊湊，詩詠憑藉「三大層次」變化突顯視后功架。戴了通訊器的寶寶，因受到玩具車遙控器干擾感不適，此時巴翼及馬雷突然殺入𨋢，原本因干擾感不適的詩詠只能強裝鎮定。其間詩詠以滿眶淚水的表情來突顯角色的感受，還不忘演繹強顏歡笑等表情，「三大層次」變化令觀眾看得入戲。

寶寶遊走於面容痛苦及強顏歡笑之間。（節目截圖）

最終危機解除，詩詠再演繹出另一種狀態，演技富層次。（節目截圖）

除了「𨋢內試探」，昨晚Ending部分的「商場人質事件」亦拍得相當震撼，劇情講述POTT隊員在大街鎖定恐怖份子身份及企圖拘捕眾人，可惜因一宗交通意外出了亂子，得悉被跟縱的恐怖份子殺入附近商場脅持人質， 在據中飾演陳山聰媽咪的淑珠（蘇恩磁飾）、姐姐顧晨麗（樊亦敏飾）及外甥女珊珊（伍樂怡飾）當時亦身處現場，結尾部分絕對是槍林彈雨、奔跑尖叫激戰連場。

今晚（21/3）一集將繼續圍繞「商場人質事件」發展，根據第12集預告片，Cool Sir（陳山聰 飾）及邢風（劉穎鏇 飾）等CTRU隊員，將全副武裝殺入商場拯救人質，不過行動似乎觸怒恐怖份子，對方發難並脅持了珊珊及另外一名女途人作人質，該幕大場面除了拍攝需時，事前準備功夫亦相當認真，山聰與劉穎鏇 等人單是在公司以疊起的箱仔反覆練習走位，已花費了相當長時間，絕對「每步皆辛苦」。

山聰同穎鏇開拍前練習走位情況。

山聰同穎鏇開拍前練習走位情況。

另外，詩詠昨晚與劉佩玥的「不和升級戰」亦很搶，每逢見面倍扯火的二人，昨晚由辦公室「踩過界」鬥到瑜伽房，名副其實先是口角繼而動武。事緣寶寶甫見Shadow即針鋒相對：「咩年紀都好，最緊要唔好心地差」，不甘示弱的Shadow立即回了一句：「點都好過皮膚差。」之後二人繼續口角還開始動武，除大玩「暴力拉筋」及「人肉互壓」外，更玩埋摔交，寶寶以大髀夾實Shadow 頭部，互扯頭髮兼叉頸，由於二人喜感節奏掌握得宜、表情亦相當多變抵死，成昨晚亮點之一，網民留言：「呢幕戲好好笑，兩個死咬唔放報仇」、「好睇又好笑」。

人肉互壓又係勁搞笑，亮點當然喺詩詠被壓住嘅痛苦樣度啦（節目截圖）

人肉互壓又係勁搞笑，亮點當然喺詩詠被壓住嘅痛苦樣度啦（節目截圖）

嘩！好肉緊呀！（節目截圖）