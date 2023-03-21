趙希洛最佳女配變4線？　曾被富爸爸輕視《隱形戰隊》得幾句對白

40歲的趙希洛（Candice）最近在黃金時段兩線劇都有份演出，除在處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演大小姐秘書「無知May」一角外；緊接8時半的《隱形戰隊》，趙希洛飾演隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷（Queen），但播出以來戲份極少，幾乎沒有對白。

趙希洛係隱形任務戰略部隊其中一員顧芳婷。（TVB官方照片）

有網民戥趙希洛不值，日前在討論區以「趙希洛tvb冷待好慘，3年前拎女配角以為上位，8.30劇做番4線角色，對白只1.2句」為題出PO，覺得趙希洛早在2019年《金宵大廈》飾演憶子成狂的何太好評如潮，奪「最佳女配角」後卻被TVB忽視，角色好似愈做愈細，引來網民熱議。

有網民認同樓主的說法：「近幾個月愛回家嘅阿may戲份少左好多，可能一星期間中擔正一集」。但亦有網民覺得趙希洛難有機會發圍：「好多小生花旦都係咁，上上下又跌番」、「TVB一年開既劇集唔算多，大多花旦有得拍已經好好，大把花旦一年都冇一套劇拍到，何況趙希洛有開心速遞演可以爆下show，之前有種好男人都有趙希洛」、「個人認為，趙希洛演技好好，但拍愛情戲投入程度一般，沒法引起人地共鳴」、「佢演戲係幾好，樣子又幾好，但若要做一線，似乎又有些限制」、「當一眾花旦都紛紛敗走，佢呢啲二三線邊度仲有機會吖？」、「做到御用癲婆咪算好，證明受注重，唔一定要主角既...」等等。

趙希洛回覆《香港01》，對於被指戲份愈來愈少，似乎不太在乎：「All I can say is pls continue to watch😍」看來還有後續，有機會成為其中一個單元的「主角」。

趙希洛在2007年參選香港小姐競選入行。（IG@ccandice.c）

趙希洛放棄律師追演員夢。（IG@ccandice.c）

趙希洛的媽媽是前藝員梁小玲，爸爸趙崇康是澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事，有傳她父親與多間大陸國家企業關係密切，發展石油生意，擁有過億身家。趙希洛在法律系畢業後，為追演藝夢放棄當律師，在2007年參選香港小姐競選入行，默默耕耘多年，終於在2019年憑《金宵大廈》獲得「最佳女配角」殊榮，她在台上感觸指一直被爸爸輕視：「咪都係主角隔籬嗰個啫」，但趙希洛仍以視后為目標，揚言會繼續努力演好每個角色：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」

趙希洛的媽媽是前藝員梁小玲（IG@ccandice.c）