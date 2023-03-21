吳林峰點評柳應廷等歌藝　迷惘作曲畀人紅過自己歌：唔通我樣衰？

唱作人吳林峰近年為多位新進歌手作曲，與MIRROR的柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）等亦合作無間，他近日接受訪問時，坦言作畀人的歌成績好過自己歌，曾因而感到迷惘，懷疑是否因為自己太樣衰？」此外，他於訪問中點評「雙Jer」唱歌上的進步空間，卻有網民批他「數落」二人，但亦有人認為吳林峰並非這個意思，反指該網民斷章取義。



Busker出身的吳林峰19年出道，21年創作《樂壇已死》一曲獲更多人認識，繼續做唱作歌手，他不時為其他歌手作曲，當中與許廷鏗、MIRROR的柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）皆合作無間，並取得不錯成績。

去年吳林峰為別人作了9首歌，合作單位包括：Jer、Jeremy、鄭中基、梁詠琪、許廷鏗及雲浩影等，自己則推出3首作品，但為其他歌手作的歌曲，成績比自己唱的歌好，他因而感到迷惘。（ntl.fung@Instagram）

近日吳林峰接受Viu1 HK訪問，宣傳自己創作及主唱的新歌《捱麵包的人》時，就坦言曾因為其他做的歌紅過自己的歌而感到迷惘和失落，他問自己：「啲人咁鍾意聽首歌係因為我寫得好聽？咁如果係，即係因為我唱得難聽？」吳林峰甚至很掙扎，質疑是否與樣貌有關，並問：「唔通我真係太樣衰？」

吳林峰認真諗過，自己唱作的歌曲不及別人的歌好成績，是否因為「Your face, your fate」。（影片截圖：Viu1HK）

吳林峰近日推出新歌《捱麵包的人》，歌詞講到「捱」未必是慘事、捱都可以光榮，此曲亦是他自己的寫照。（ntl.fung@Instagram）

不過他後來睇化了，覺得多想都冇用，深信這個世界「歌有歌命」、風水輪流轉，既然風向未轉到自己身上就無謂奢求，只好順其自然，繼續努力寫歌，至少有人認同自己創作的歌都值得開心。他對做幕前、唱歌的欲望比以前更強，因此稍後的日子，他希望創作給自己和別人的歌曲各半，想再建立歌唱形象，提升唱歌水平。

吳林峰去年與謝芊彤合唱的歌曲《我也難過的》，在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮獲得「專業推介叱咤十大」第九位，他今年想再多做幕前工作。（ntl.fung@Instagram）

吳林峰曾奪得Chill Club年度作曲人獎，備受肯定，他希望來年作給自己和別人的歌曲各半。（ntl.fung@Instagram）

吳林峰又提到，作曲畀自己好似比作畀其他人更難，但自己為Jer創作的《迴光物語》、《狂人日記》、《離別的規矩》皆有用盡全力，其間他亦指Jer與Jeremy兩位對邀歌的要求大不同，Jer就嫌太難唱，Jeremy反而想增加難度。

吳林峰（右）和Jer很好朋友，音樂上多次合作，他指Jer曾要他降低歌曲難度。（ntl.fung@Instagram）

吳林峰透露Jeremy比想像中有主見，合作《阿波羅》時提出要有「神降臨」的感覺，令他十分頭痛，未試過花兩個月都未寫好一首歌；不過Jeremy要他會互捉錯處，又寫超長文案分享對歌曲的理念，令吳林峰十分驚喜，因而做很多資料搜集，而Jeremy雖然不諳樂器，仍會哼唱自己清唱的旋律與他分享，他認為合作起來很有火花，鼓勵他學樂器和嘗試作曲。吳林峰又表示，跟「雙Jer」互動都冇架子，像朋友般相處、關係冇隔膜，又笑稱「佢哋兩個都係白癡，好好笑。」

Jeremy的《阿波羅》是與吳林峰聯合創作的作品，吳林峰指他很有自己想法，亦會撰寫長文案解釋理念。（jeremy_0908@Instagram）

此外，吳林峰點評二人的歌藝，給予建議，他說Jer：「佢唱長音或者起伏大、Dynamic好大嘅歌，你Handle到有突，但係要你唱啲好Chill、好Groove嘅歌，反而難啲聽到，要練多啲。」至於Jeremy，他就覺得其進步空間大，並說：「唱歌空間仲有好大，可以練好啲，但我上年睇佢嘅Live好Surprise，大家覺得佢把聲好尖、好妖，但佢唱歌咬字好好聽！同埋佢唱歌個壓場感，把聲嘅運用……例如佢唱『誰是我～～』嗰句要爆上去，我睇佢3、4次都冇Drop定係Crack，呢個係佢努力嘅成果嚟，所以我覺得佢唱歌嘅空間可以再多好多。」

訪問出街後，討論區有網民批評吳林峰「葡萄」MIRROR，認為他未夠資格評價Jer和Jeremy的歌藝，隨時得罪兩人的歌迷，難怪做幕後好過幕前。不過，也有網民睇完訪問後認為吳林峰根本不是數落二人，語氣亦非惡意，認為只是有人斷章取義。而睇訪問原片的留言，也有不少Jer和Jeremy的歌迷支持吳林峰，感激他為二人作曲，期望他們再合作。