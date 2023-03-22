王君馨接受無綫前監製訪問　自爆當初拒參加內地跳舞騷：完全說不

王君馨21年底宣佈離開無綫，結束14年賓主關係，此後她到內地參加跳舞比賽，亦有拍YouTube和出歌等。日前她接受無綫前監製關樹明訪問，親解毅然離巢無綫以及到內地參加舞蹈比賽的原因；外界一度有傳王君馨會過檔ViuTV，她就透露了未來揀公司合作的必要條件！



王君馨（Grace）07參加港姐奪得亞軍後效力無綫，曾擔任不少劇集主角，亦曾獲頒「最受歡迎電視女角色」等獎項，但21年尾她就宣佈離巢，而《超能使者》和《鐵拳英雄》就是她的告別作。自此Grace保持自由身，以獨立歌手「G. Racie」名義出歌，與甄子丹合作拍攝王晶執導的《天龍八部之喬峰傳》、參與內地舞蹈綜藝節目《了不起舞社》，拍YouTube片等等，又與COLLAR成員邱彥筒（Marf）、陳凱詠（Jace）等年輕藝人一起跳舞。

Grace曾經憑《城寨英雄》中花曼一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮2016》「最受歡迎電視女角色」獎。（資料圖片）

35歲前離開無綫 怕40歲冇勇氣走

近日Grace推出新歌《Light It Up》，現身無綫前監製關樹明的YouTube節目《花生密函》宣傳，被問起當日離巢原因，Grace直認傾續約時，「我望住自己喺呢間公司，都差不多13、14年，當我續約，係35到40歲，我仲喺呢間公司，我40歲嘅時候仲有冇勇氣離開呢？40歲嘅時候我會唔會已經有小朋友呢？我會唔會已經無端端感覺上唔夠膽？」她覺得人愈大，隨著責任愈多，冒險精神和勇氣就愈來愈低，但她在35歲、還未做母親的時候離開，起碼還可以去外闖，看看外面的世界，不用因養家太困身，表明：「我覺得我35歲可以任性多少少，咁我就可以Take呢個Risk出去闖下。」

Grace接受無綫前監製關樹明訪問，提及離開無綫的原因。（YouTube截圖：狂花生.食花生 Crazy Fa Sang）

Grace轉型跳舞歌手，推出舞曲《Light It Up》，更做埋MV製作人。（Instagram：gwgurlie86）

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關樹明接著問，有不同公司向Grace招手的時候，她會如何抉擇，Grace就說：「我會好希望有一間公司，係同我概念比較一致！」她熱愛演戲正正是希望無論樣貌、聲調、形體能都變成另一個人，渴望有一個角色，能讓她透過不同課程，將她訓練成完全不同的人。

王君馨透露未來揀公司合作，必需理念一致。（Instagram：gwgurlie86）

怕體力狀態差 曾拒絕內地跳舞節目邀請

她08年參加跳舞綜藝節目《舞動奇跡第二季》奪得冠軍，至去年她再參加另一同類節目《了不起舞社》，但原來Grace起初拒絕邀請，她說：「我一開始完全Say no，當然以前贏過一個跳舞比賽，但十幾年之後，身體有冇呢個狀態同能力可以再參加一個跳舞比賽呢？我發覺自己好驚，驚到一個位，我問自己驚乜嘢呢？係驚年紀、體力，同啲妹妹溝通唔到？」

Grace腦海浮現了「美國隊長」Chris Evans的一個訪問，他指自己演美國隊長要簽10年長約，他很害怕自己無法把身體保持在健碩、健康的狀態，但Chris Evans後來覺得愈驚就愈要去做，Grace也因此決定挑戰自己，不想生命被恐懼影響，並說：「一個比賽又唔係一定要贏冠軍，先至會得到好多嘢。」