隱形戰隊｜李天縱瞓身肉搏馬國明險胸壓對方　激戰連場震撼視覺

無綫劇集《隱形戰隊》昨晚（21日）播出第十二集，焦點落在去年舉行的《香港小姐再競選》中、憑藉高齡但Fit爆身形搶鏡的36歲靚媽李天縱身上。該集劇情講述恐怖份子殺入商場後，以人質作籌碼要脅警方，其間寶寶（唐詩詠飾）及Ocean（馬國明飾）殺入商場，殺死一名恐怖份子後混入人群扮人質；另邊廂以Cool Sir為首的CTRU欲潛入商場拯救人質。馬雷（李偉霆飾）得悉有兄弟被殺後，恐嚇會隨機殺人逼「O寶」現身，危急之際Ocean自揭警察身份，並出口術拖延時間直至Cool Sir等人殺到；經過一輪亂槍掃射，巴翼（廖家爵飾）及馬雷分別擄走伍樂怡及紫髮女途人古思（李天縱飾），最終不敵Cool Sir及邢風（劉穎鏇飾）成槍下亡魂。

靚媽李天縱。(李天縱IG)

人質危機解除後，「O寶」因現場證物鎖定第七名恐怖份子身份是之前被脅持的古思。經過一輪人車追逐，「O寶」與古思在露天停車場正面交鋒，落車後極速逃跑的古思，先是從天而降撲向Ocean，緊接一個反手甩掉Ocean手槍並進行埋身肉搏。未幾寶寶持槍加入戰團，雖然二對一，但表現強悍的古思未有處於下風，對著「O寶」出力左一拳右一拳、身手敏捷；其中利用Ocean膊頭借力再一躍踏在貨車車身上向寶寶起飛腳一幕，及在其中一隻手被撳實的情況下、仍能騰出另一隻手投放手榴彈亦是讓人拍案叫絕，有型有款兼有Power，獲網民留言大讚：「好勁，呢個型」、「靚女恐怖份子」、「樣貌同打鬥都好有型格」、「打得好睇，好硬淨」，還大讚劇情「頭三節好刺激」及「脅持事件睇到好緊張」。

李天縱好有型。(李天縱IG)

李天縱亦有於她的IG分享這場戲的花絮相，從她的相中可見，她當日真是瞓身去拍攝，演出大量激烈動作場面，可謂相當搏命。其中有一幕是她騎在馬國明身上，幾乎胸壓對方，震撼視覺，足見她完全投入角色演出毫不錫身。

她又多謝馬國明與唐詩詠拍攝時對她的照顧，並大讚兩人寫道：「他們兩個人都特別敬業，在拍攝前我們都有很好的溝通和走位，讓我記憶深刻的是這場戲我有個動作需要吊鋼絲騎在馬明肩膀上與他纏鬥，天氣特別炎熱，他穿著風衣和我打鬥時汗流浹背，但他仍然配合著我一次一次去做，一點一點的拍，這組動作我們拍了不知道多少遍，但是每次拍完馬明都會鼓勵我說『加油，咱們再來一次，能做的更好！』並且在我摔地有危險動作時馬明也會特意的有保護我，非常讓我感動和欽佩。」

李天縱大讚馬國明與唐詩詠。(李天縱IG)

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