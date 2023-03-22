隱形戰隊丨槍戰多犯駁位超現實 「不死身」馬國明：幹探最緊要型
由馬國明、唐詩詠、陳山聰、林子善、劉穎鏇和劉佩玥主演的《隱形戰隊》槍戰連場，幾位主角無論遇到任何危險都能化險為夷，曾被嘲：「勁過超能使者！」昨晚（21日）播出的12集，有多個不合理的槍戰場口，當中以「不死馬明」最犀利，連中4槍仍能安然無恙繼續救人，林子善被擊中義肢倒地完全沒有受傷，還有軍裝警心口中槍也能極速度過危險期。
【馬國明以身擋子彈連環圖】
緊接上集劇情，講述恐怖份子殺入商場後，以人質作籌碼要脅警方，其間寶寶（唐詩詠飾）及 Ocean（馬國明飾）殺入商場混入人群扮人質，最終被發現；危急之際 Ocean 自揭警察身份，並出口術拖延時間直至 Cool Sir（陳山聰飾） 等人殺到，但馬雷（李偉霆飾）怒極向Ocean連開4槍，雖然有着避彈衣，但Ocean倒地後狀甚痛苦，向寶寶透露：「畀佢擦邊射中！」當人質危機解除後，發現現場還有第七名恐怖份子古思（李天縱飾），Ocean突然好「生猛」指：「皮外傷啫」，與寶寶合力制服疑犯，雙方交鋒激戰連場。落車後極速逃跑的古思，先是從天而降撲向 Ocean，緊接一個反手甩掉 Ocean 手槍並進行埋身肉搏，左一拳右一拳，完全看不出Ocean曾經中過槍。
馬國明回覆《香港01》笑說：「我着咗避彈衣架嘛！少少擦傷之嘛，幹探嚟邊會有事，最緊要……型……🤣😂🤣😂🤣」。
在商場槍戰之前，街頭亦有一輪亂槍掃射，軍裝警被射完右肩，再被補中多一槍心口位置，囡囡（林子善飾）為救同袍亦被恐怖份子擊中左腳義肢倒地。不過，囡囡完全無受傷，行得走得，只急症室門外擔心中槍的軍裝警，醫生透露：「彈頭攞咗出嚟，但屋企人要有心理準備。」但最後軍裝警都無事，囡囡放下心頭大石，亦間接令Ocean、寶寶和Cool Sir和好如初。
隱形戰隊最新劇情劇透?
由簡曜洋(馬國明飾)、顧家強(陳山聰飾)、喬寶寶(唐詩詠飾)、喬帶囡(林子善飾)曾是反恐特勤隊的「四劍俠」，一次行動的一個錯誤決定，令四人各散東西，後來，一宗無差別殺人事件令...最新劇情劇透詳情請看。
《隱形戰隊》除咗六大視帝視后鑽石級陣容，仲有咩咁把炮？
《隱形戰隊》日前釋出官方首輪預告片，如片段所見，除了精彩緊湊的槍戰及肉搏場面，角色的造型亦相當吸睛，劉穎鏇與劉佩玥大騷長腿甚有睇頭，【詳情即睇】，早前劉穎鏇更不慎走光疑露底春光乍洩前更傳陳展鵬扭計加人工被換角，監製文偉鴻親解選角一事。