隱形戰隊丨槍戰多犯駁位超現實　「不死身」馬國明：幹探最緊要型

由馬國明、唐詩詠、陳山聰、林子善、劉穎鏇和劉佩玥主演的《隱形戰隊》槍戰連場，幾位主角無論遇到任何危險都能化險為夷，曾被嘲：「勁過超能使者！」昨晚（21日）播出的12集，有多個不合理的槍戰場口，當中以「不死馬明」最犀利，連中4槍仍能安然無恙繼續救人，林子善被擊中義肢倒地完全沒有受傷，還有軍裝警心口中槍也能極速度過危險期。



馬國明被發現係警察。（無綫電視截圖）

雖然有着避彈衣，但仍被擦中腰間位置，狀甚痛苦。（無綫電視截圖）

【馬國明以身擋子彈連環圖】

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緊接上集劇情，講述恐怖份子殺入商場後，以人質作籌碼要脅警方，其間寶寶（唐詩詠飾）及 Ocean（馬國明飾）殺入商場混入人群扮人質，最終被發現；危急之際 Ocean 自揭警察身份，並出口術拖延時間直至 Cool Sir（陳山聰飾） 等人殺到，但馬雷（李偉霆飾）怒極向Ocean連開4槍，雖然有着避彈衣，但Ocean倒地後狀甚痛苦，向寶寶透露：「畀佢擦邊射中！」當人質危機解除後，發現現場還有第七名恐怖份子古思（李天縱飾），Ocean突然好「生猛」指：「皮外傷啫」，與寶寶合力制服疑犯，雙方交鋒激戰連場。落車後極速逃跑的古思，先是從天而降撲向 Ocean，緊接一個反手甩掉 Ocean 手槍並進行埋身肉搏，左一拳右一拳，完全看不出Ocean曾經中過槍。

馬國明回覆《香港01》笑說：「我着咗避彈衣架嘛！少少擦傷之嘛，幹探嚟邊會有事，最緊要……型……🤣😂🤣😂🤣」。

馬明笑言係「幹深」，所以好快又冇事，「皮外傷啫」。（無綫電視截圖）

同李天縱埋身肉搏。

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在商場槍戰之前，街頭亦有一輪亂槍掃射，軍裝警被射完右肩，再被補中多一槍心口位置，囡囡（林子善飾）為救同袍亦被恐怖份子擊中左腳義肢倒地。不過，囡囡完全無受傷，行得走得，只急症室門外擔心中槍的軍裝警，醫生透露：「彈頭攞咗出嚟，但屋企人要有心理準備。」但最後軍裝警都無事，囡囡放下心頭大石，亦間接令Ocean、寶寶和Cool Sir和好如初。

義肢中槍倒地。（無綫電視截圖）

軍裝警心口中槍。（無綫電視截圖）