東張西望｜馬灣村屋現猥褻可疑男　夜潛民居梯間偷鞋兼除褲

今日（22/3）的《東張西望》，報道馬灣田寮新村出現猥褻男！節目組收到一條閉路電視片段，馬灣田寮新村有男子夜半潛入村屋梯間，於鞋櫃拿出兩隻女裝鞋，做小偷不特止，這個怪男更當場除褲，疑似做出猥褻行為！整個過程被閉路電視拍下，該村居民現在人心惶惶，更有女街坊直斥行為變態又恐怖！



今日（22/3）的《東張西望》報道，馬灣田寮新村一間村屋的閉路電視，影到一名可疑男子，凌晨12點到人家門偷鞋，一開始就跑到梯間，打開電話電筒四處張望，似乎在尋找獵物，忽然他把視線停留在一個鞋櫃，未幾即彎腰拿出一隻鞋，接著再拿出另一隻鞋，隨即蹲在地上。

馬灣驚現除褲偷鞋男！（《東張西望》截圖）

幾分鐘後，此男子再企起身，從鏡頭所見他居然除了褲，之後褲都不穿好就光著屁股走下樓梯！他再拿手機照亮梯間，疑似檢查清楚樓梯有沒有髒東西，隨後再把鞋子重新放回鞋櫃原位，用紙巾抹淨梯間。

這名男子揀好兩隻鞋後，就蹲到地上，還除了褲，疑似作出猥褻行為。（《東張西望》截圖）

可疑男潛入村屋偷女裝鞋兼除褲連環睇：

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原來，整條村幾乎每間村屋都有安裝鐵閘，唯獨這一間沒有，未知是否因而讓該可疑男子乘虛而入，女街坊對事件感震驚，向主持游莨維表示：「呢度真係好太平，大家都幾放心。（估計佢係街坊？）正常應該係，希望早日搵到佢，小懲大戒。」

不願出鏡的街坊，表示：「變態！猥瑣！恐怖！」（《東張西望》截圖）

原來有附近食店店主對這位除褲男有印象，見他當時只是正常用餐，現在卻對其行為感到猥瑣噁心。她指鄰里關係很和諧，互相尊重，相信村內人不會這樣做。另外女街坊就指自己有裝鐵閘、住2樓，相信不會成為該男子目標，但還是希望有關部門早日將他緝拿歸案。