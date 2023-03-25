日藝人春日俊彰拍攝綜藝　一舉動激嬲動物園　道歉冇嚟正經大炎上

台灣桃園市出現狒狒遭疑是從六福村逃脫，引發全台熱議！日本3月24日則是發生搞笑藝人闖企鵝池，為了製造「笑」果，但卻不聽一旁主持人勸告，就連動物園方也看不下去出面抗議！



日本晨間節目《我家好宅大公開》（スッキリ）3月24日天播出諧星團體「奧黛莉」成員春日俊彰前往知名動物園「那須動物王國」，原先只是設定由春日俊彰在企鵝池餵企鵝，當時主持人加藤浩次說「不要摔下去」，但春日俊彰卻反而為了營造節目效果，短短1分半鐘3度故意跌入池中，把現場小企鵝們都嚇壞，棚內的來賓看了都不禁捏把冷汗喊說：「絕對不行這樣吧！」

即睇春日俊彰行徑及受爭議道歉方式：（按圖了解）

+ 2

雖然節目組事後播放主持人、春日俊彰「趴地道歉」畫面，但卻止不住園方與網友的怒火，該事件還在日本論壇掀起討論。

對此，「那須動物王國」昨天中午發出聲明，表示節目錄製前並沒有與館方溝通要進行轉播，已向電視台提出嚴正抗議。往後會避免不讓媒體報導傷害到動物尊嚴。館方更表示，昨天節目播出後，飼育員等相關人員都相當難過企鵝們被這樣對待。

相關文章：AV跳唱女團BLACK DIAMOND正式出道 一位成員曾與何超儀拍港產片

+ 5

延伸閱讀：

女偶像變房仲女王 與親妹開公司美國上市「納斯達克收盤敲鐘」

蕾菈咳到掛急診「確診A流」 懷孕近6個月曬內衣照展現自信美

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】