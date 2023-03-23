52歲玉女掌門人被野生捕獲街邊開餐 網民驚嘆：食臭豆腐都飄仙氣
撰文：TVBS新聞網
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有「台灣玉女掌門人」封號的蘇慧倫，無疑是當地演藝圈的凍齡傳奇，52歲的她仍有著宛如少女的青春模樣，羨煞大批粉絲。日前她在社交平台分享外出工作花絮照，其中有張她站在路邊品嘗臭豆腐的側臉美照，讓粉絲大讚：「怎麼連吃臭豆腐都那麼美！」、「為什麼都不會老！」
日前她才在線上音樂會曝光，最近又獲邀出外景拍攝，她在社交平台分享心情：「趁著出外工作，被陽光和芬多精沐浴了一下，曬太陽曬到懶懶的，好想睡，感受春天，找一找內心的平衡，謝謝大自然的力量，還有臭豆腐也有夠臭的好好吃。」
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有眼利網友發現她前往苗栗工作，紛紛惋惜表示「沒能遇到女神」，也有粉絲笑說「原來女神也會吃臭豆腐」、「不會吧！玉女歌手會吃臭豆腐」、「為什麼覺得豆腐是香的」、「怎麼連吃臭豆腐都那麼美」。
蘇慧倫時常在社交平台分享素顏照，她也表示自己勤於保養的原因，除了曾被兒子誇讚素顏就像有化妝一樣漂亮，另因她是高齡媽媽，不希望和兒子同學的媽媽站在一起時，看起來會「差太多」。
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