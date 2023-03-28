愛回家｜接龍二太蘇恩磁陳年舊照曝光　身形高䠷有長腿索過何沛珈

《愛·回家之開心速遞》上星期3月25日一集講到接龍集團的二太佘秀琴（蘇恩磁飾）跟足兒子女朋友Luna（何沛珈飾）的衣着，不少觀眾睇完之後都表現劇情搞笑，也有人指蘇恩磁keep得好好。



接龍集團的二太佘秀琴（蘇恩磁飾）跟足Luna（何沛珈飾）的衣着，原來係想取悅大龍生。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

不說大家可能不知道，原來蘇恩磁今年已經69歲，於48年前已經投身幕前演出，本身擔任報時的報幕員，於1975年開始於麗的《十大奇案》演出，1977年於《電視人》擔任程文祖（胡楓飾）太太一角，當時的她已開始飾演闊太、事業女性一類的角色，而且同劇還有陳振華、李司棋、李影、郭峰等當時知名的演員。

蘇恩磁同何沛珈孖公仔一樣。

直至1990年，兜兜轉轉之下，這位無綫電視第二期訓練班出身的學生又再重返TVB，出演《又是冤家又聚頭》，雖然多年來大多數都是飾演一些配角，不過闊太的形象就十分深入民心，近年《愛·回家之開心速遞》中飾演接龍集團二太佘秀琴一角更令她成功入屋。

蘇恩磁出演的《電視人》。（YouTube截圖）

現年69歲的蘇恩磁，其實後生時期一樣咁索！除了一些以往拍劇時的造型照，蘇 Auntie還大方地與《香港01》分享了後生的靚相，身形高䠷，有長腿，完美的身形比形，留着一頭長頭髮，後生時期的蘇恩磁甚至比何沛珈更加索。

蘇恩磁後生時真係索。（受訪者提供）

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