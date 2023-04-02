愛回家｜毒男CPU譚坤倫操爆肌22日激減23磅　原來自小少林寺習武

在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演IT部毒男之一CPU的譚坤倫，劇中形象一向油頭垢面、閃閃縮縮，每集都同一個打扮，但近日一集他卻忽然剝衫，展露六嚿腹肌，反差超大！原來譚坤倫為這場剝衫戲在22日內激減23磅，連同劇的呂慧儀都讚他態度敬業又忍得，個幾星期就將一嚿腹肌變六嚿。之所以如此犀利，原來譚坤倫本身就是健身教練！



《愛回家》近日一集講到三太白天娥（樊亦敏飾）要搵員工做服裝模特兒，為公平起見，她就要求男模全部戴上面具，最後發現其中一位身材標青、有六嚿腹肌，原來是平時收收埋埋的IT部毒男CPU（譚坤倫飾）！由於CPU差不多集集都以格仔恤衫及綠色外套出場，完全看不到其身材，想不到恤衫下「副偈」竟然咁得！

（左起）《愛回家》IT部Mouse（吳展驊）、CPU（譚坤倫）中以及已離開劇組的Keyboard（李興華），一直都以毒男形象出場。（電視截圖）

「熊若水」呂慧儀（長腳蟹）在劇集播出後貼合照大讚：「佢係CPU, 佢好犀利啊！由收到劇本到拍攝才個多星期，斷食減肥將一舊腹肌變成六舊腹肌！記得處境劇女王家燕姐講過，拍處境劇，為趕進度咩都要快，喊戲都要喊快啲。是真的！換衫要快，埋位要快，入戲要快，有時仲要挑戰人體極限，減肥增磅都要快過人！」

譚坤倫（右二）的毒男戲服下，藏著六嚿腹肌，反差好大！（Instagram：alantklun）

長腳蟹大讚譚坤倫定力十足，好認真對待呢場戲，又說：「雖然只係短短一幕，也有旁人叫他靠化妝畫畫就算，他就堅持努力忍口咗個幾星期，期間我哋喺度食飯，佢就望住我哋食飯，但係完全冇俾我哋分散注意力，繼續專注減磅！」她十分欣賞譚坤倫專注做自己事，不會被人左右及分散注意力，又指自己都在處境劇中訓練。而譚坤倫就留言回覆：「多謝你！太有心啦😭我只係盡我能力，希望盡量符合劇情需要，當時依然未達到最好嘅效果，只能夠講係盡咗力。希望大家今晚睇得開心❤️」

長腳蟹大讚譚坤倫為減肥定力十足，美食當前都堅決忍口。（Instagram：konniecrab）

譚坤倫又發文表示自己以168斷食、5天水斷食、18日每日700卡路里、每日3小時運動等地獄式狂操，22日減走23磅，他說：「多謝有一個咁有挑戰性嘅劇本，睇到成班人喺Cafe形容到CPU身材咁誇張嘅對白，就知道今次只可以實行最極端嘅減肥方法，22日減23磅，雖然效果出到嚟未達到完美，但我盡咗力符合劇情㗎喇。」觀眾都留言稱很佩服其敬業態度！

譚坤倫在個幾星期，將一哄腹肌變六嚿腹肌！（Instagram：konniecrab）

其實譚坤倫本身是健身教練，有幫客人制訂健身減肥計劃，以往不止一次在劇集上騷肌，過往在拍攝《拳王》時亦狀態大勇。今次在《愛回家》中除衫的一幕，更是幫自己「省靚生招牌」。除此之外，譚坤倫自6歲開始在河北少林寺習武，8歲就奪得河南省全市武術比賽「棍術套路冠軍」及「劍術套路亞軍」，2011年參加《功夫新星》入行，絕對是打得之人！

譚坤倫不止一次為拍劇操肌，但亦曾因傷患要停操。（Instagram：alantklun）

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日前，記者在活動上見到譚坤倫在長者活動做義工及MC，雖然著住大會T恤，但都睇得出他手瓜起𦟌！而在活動進行期間，他更在場外細心整理分發給參加者的小禮物。