方力申女友Maple出庭指證鄭明析受保護　庭外攝理教徒湧現感壓力

韓國攝理教教主鄭明析性侵女信徒一案，昨日（3日）及今日（4日）於韓國大田地方法院進行第五次公審，方力申女友葉萱（Maple）及另一名受害人亦會親身前往韓國出席指證鄭明析，在庭上說出自己被鄭明析性侵的經過，是自2022年11月18日首次開庭後，首次有指控人出庭作證。

Maple揭露邪教驚人真相。(以神之名畫面)

據韓媒報道，案件由昨日下午2時開審，審訊經過6個半小時，終於在晚上8時許結束，而Maple昨日出庭作供，以非公開形式進行。據悉，法官為保護證人的私隱和證人安全，除家屬和警察以外，所有人都需要離開法庭，包括更被告鄭明析。

Maple憶述被鄭明析性侵的過程時情緒激動。（影片截圖）

法官為保護證人的私隱和證人安全，除家屬和警察以外，所有人都需要離開法庭，包括更被告鄭明析。（Netflix紀錄片截圖）

Maple的代表律師指很多攝理教徒也到了法庭外，令Maple感到壓力，所以韓國方面為Maple提供安全屋保護，除安全屋外，韓國更提供智能手錶，給予她們徹底的保護，亦會陪同Maple及另一名受害人前往法庭。

Maple的代表律師指很多攝理教徒也到了法庭外，令Maple感到壓力。（《以神之名：信仰的背叛》截圖）

另一名受害人今日將會出庭指證鄭明析，據報道指陸續有更多人加入指證鄭明析。

另一名受害人今日將會出庭指證鄭明析。（網上圖片）

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