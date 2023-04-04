方力申女友Maple出庭指證鄭明析受保護 庭外攝理教徒湧現感壓力
撰文：胡凱欣
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韓國攝理教教主鄭明析性侵女信徒一案，昨日（3日）及今日（4日）於韓國大田地方法院進行第五次公審，方力申女友葉萱（Maple）及另一名受害人亦會親身前往韓國出席指證鄭明析，在庭上說出自己被鄭明析性侵的經過，是自2022年11月18日首次開庭後，首次有指控人出庭作證。
據韓媒報道，案件由昨日下午2時開審，審訊經過6個半小時，終於在晚上8時許結束，而Maple昨日出庭作供，以非公開形式進行。據悉，法官為保護證人的私隱和證人安全，除家屬和警察以外，所有人都需要離開法庭，包括更被告鄭明析。
Maple的代表律師指很多攝理教徒也到了法庭外，令Maple感到壓力，所以韓國方面為Maple提供安全屋保護，除安全屋外，韓國更提供智能手錶，給予她們徹底的保護，亦會陪同Maple及另一名受害人前往法庭。
另一名受害人今日將會出庭指證鄭明析，據報道指陸續有更多人加入指證鄭明析。
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攝理教是什麼？
韓國攝理教原名為基督教福音宣教會，又稱JMS，即教主鄭明析名字縮寫。原來早前曾入稟韓國法院禁制Netflix的節目播放，但最後被駁回，相關節目詳情請看。紀錄片中亦曝光了5名裸女服侍鄭明析洗澡的片段。早前再有自稱攝理教徒的家人，大爆攝理教內幕(詳情請看)。
鄭明析是誰？
現年78歲的創辦人兼教主鄭明析，1978年開始到首爾傳教，2009年因性侵罪判監10年，而在入獄期間原來繼續與教徒聯繫調情(方法詳情請看)，在出獄後，鄭明析繼續以愛之名性侵信徒，受害人包括方力申女友葉萱Maple。除了攝理教，至少8個韓國邪教曾致駭人聽聞的事發生。