隱形戰隊｜劇情竟與「邪教」相似？ 林凱恩：係有少少洗腦同操控
撰文：黃梓恒
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《隱形戰隊》今晚一集講到林凱恩飾演的詩婷有被姦不成的戲份，角色要性感上陣，而林凱恩亦駕馭得很好，不少網民大讚她演技好又靚女。不過，有網民指近年林凱恩在《愛‧回家之開心速遞》以外的劇集，周不時會性感出場，有點打破「Bonnie」的人設。
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對於自己的角色間中會有性感場面，林凱恩在接受《香港01》訪問時說：「我都係配合劇情需要先會稍為性感少少，都唔怕比人定形因為始終愛回家Bonnie 的角色都好深入民心。有一啲新形象同感覺先可以比到新鮮感觀眾。同埋今次嘅角色有好大發揮空間，性感場面只係輔助最重要係演嘅角色同平時好唔同，對我自己來講好有挑戰性。」
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而今次她在《隱形戰隊》中的角色詩婷，加入了一個名為幸福學會的集團，有部分情節更跟最近成為熱話的「邪教」相似，她表示：「今次嘅劇情主要係講我比一個叫做幸福學會嘅集團操控，都係有少少洗腦同操控成份，唔知似唔似邪教，不過對馬詩婷來講係呢個學會所發生嘅事都係一啲唔開心嘅經歷。」
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隱形戰隊最新劇情劇透?
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