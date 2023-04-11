8套必睇4月開播陸劇　陳偉霆《照亮你》硬撼羅雲熙《長月燼明》

2023年四月開播大陸電視劇預告，多位久違的男神與多部久等的戲劇都來了！



演藝圈硬漢代表——陳偉霆，新劇《照亮你》飾演軍警類角色，以及仙俠劇「美強慘」之最——羅雲熙，新劇《長月燼明》飾演亦正亦邪的魔神，兩人皆以經典設定強勢回歸，讓粉絲激動、列入必追名單；還有王子奇《黑白密碼》、《你給我的喜歡》，陳曉《雲襄傳》、《塵封十三載》都有望在四月開播，霸屏爭C位！誰能榮登四月男友？！

【圖輯】點圖放大看「8套必睇4月開播陸劇」👇👇👇

+ 32

《燦爛的轉身》

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：2023.04.01

主演卡司：秦嵐、鄧家佳、張峻寧、吳曉亮、孫寧、田依桐、保劍鋒、胡可、張天陽



陸劇《燦爛的轉身》述說性格迥異的蘇菲（秦嵐 飾）與安寧（鄧家佳 飾），面對愛人的欺瞞勇敢反擊，並重整旗鼓，走出心傷再獲燦爛人生的勵志故事；此部聚焦於女性情感困境，最後破除心結、打格局，活出更燦爛的自己；由《關於唐醫生的一切》秦嵐、《迴廊亭》鄧家佳主演，卡司還有張峻寧、保劍鋒、胡可、張天陽等實力派演員，共同演繹細膩的都市情感故事！

《薄冰》

開播平台：芒果TV

開播時間：2023.04.05

主演卡司：彭冠英、陳鈺琪、高瀚宇、王勁松、吳越、陳小紜、董潔



陸劇《薄冰》改編自陳東槍槍的同名小說，是一部諜戰劇，述說1944年的上海，一個代號「呂布」王牌特工陳淺（彭冠英 飾），為破壞日本人驚天陰謀，偽裝成日本密使深入敵營，成功挫敗日本人竊取鈾礦的陰謀。在執行任務過程中，目睹軍統行事手段的殘忍，決定接替「飛天」與共產黨的接頭工作，期盼打造一個理想中國；題此部為《麻雀》金牌編劇海飛與金琛導演再次合作，主演群集節實力派演員彭冠英、吳越、王勁松，以及高顏值新生代演員陳鈺琪、高瀚宇、陳小紜，有顏有演技的卡司值得期待！

【相關圖輯】2023年8套懸疑陸劇 Angelababy《漫野尋蹤》撼文淇《仿生人間》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

《照亮你》

開播平台：騰訊視頻、WeTV

開播時間：預計2023.04

主演卡司：陳偉霆、章若楠、任豪、加奈那、此沙、羅秋韻



陸劇《照亮你》是一部以男女主角的互相救贖為起點的救難劇，述說消防員靳時川（陳偉霆 飾）在一次地震救災中救出少女徐來（章若楠 飾），為了給少女活下去的勇氣訂下十年之約，十年後少女成為一名記者，還擁有國際訓犬師資格，因為消防隊組件搜救犬隊伍，徐來成為靳時川的拍檔，也幫他走出已故拍檔陰霾，更在一次意外救了靳時川，最後有情人終成眷屬！這次陳偉霆又是硬核回歸，飾演能上山下海的消防員，搭配甜美的章若楠，還有可愛的搜救犬療癒牽情，是一部有笑有淚的戲劇。

《長月燼明》

開播平台：優酷視頻

開播時間：2023.04.06

主演卡司：羅雲熙、徐璐、王佑碩、王以綸、鄭合惠子、馬月



陸劇《長月燼明》改編自小說《黑月光拿穩BE劇本》，述說衡陽宗掌門之女黎蘇蘇（白鹿 飾）為了解救被魔神澹台燼（羅雲熙 飾）統治世界，回到五百年前，成為葉家小女兒葉夕霧，但沒想到葉夕霧竟成為澹台燼的妻子還愛上他，開啟了兩人三世的情愛鳩葛；此部主演羅雲熙、白鹿在《半是蜜糖半是傷》之後再次合作，讓紛絲興奮不已、紛紛催播，但自去年底就網傳即將播出，卻等了半年還是沒消息，與《玉骨遙》並列遛粉大戶；不過最近又有風聲要開播，猜測到底能不能順利開播，也成為粉絲茶餘飯後的消遣。

【相關圖輯】2023年5套必看古裝懸疑陸劇 其中一套罕見打破「內娛禁令」上架（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

《你給我的喜歡》

開播平台：騰訊視頻、WeTV

開播時間：預計2023.04

主演卡司：王子奇、王玉雯



陸劇《你給我的喜歡》改編自施定柔的同名小説，講述了相知相愛的閔惠（王玉雯 飾）與辛旗（王子奇 飾），卻因誤會分開多年，重逢後上演了一段甜虐情深的故事；此部是王玉雯與王子奇在《九州天空城２》、《只是結婚關係》之後的三搭，此次是毒舌霸總對上颯爽理工女，還有萌娃助攻，曝光劇照、預告都ＣＰ感爆棚，讓粉絲紛紛敲碗等開播！

《黑白密碼》

開播平台：騰訊視頻、WeTV

開播時間：預計2023.04

主演卡司：田雨、王子奇、蘇曉彤



陸劇《黑白密碼》是一部刑偵劇，述說神秘的犯罪集團在五年前被剿滅，但主要骨幹都失蹤在逃，警察楚一寒（王子奇 飾）為追尋母親林軻（劉威葳 飾），臥底潛入「西北狼」的犯罪集團，在當年西北狼案的主要執行人程樊的支援下深核心，並在臥底期間認識了古藺娜（蘇曉彤 飾），產生一系列交集的故事。此次是王子奇、蘇曉彤在《御賜小仵作》後的二搭，卡司還有老戲骨《慶餘年》田雨、《狂飆》張志堅，釋出的每張劇照都是緊張氛圍拉滿，值得期待！

【相關圖輯】2022年大陸出事男藝人逐個數 吳亦凡犯重罪致恐怖下場小牙籤不保（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

《龍城》

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：預計2023.04

主演卡司：馬伊琍、白宇、李婷婷



陸劇《龍城》改編自笛安的小說《龍城三部曲》，包含《西訣》、《東霓》、《南音》，是一套人文情感劇，述說鄭家的三個堂姐弟從小如親人一般，三個不同個性的人走出三種人生，經歷磨難後互相扶持的溫馨故事；主演《旗袍美探》馬伊琍、《風起隴西》白宇、《獨家記憶》李婷婷都是演技實力派，三人聯手共同演繹細膩的情感劇，絕對值得期待。

《雲襄傳》

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：預計2023.04

主演卡司：陳曉、毛曉彤、秦嵐、唐曉天、王勁松



陸劇《雲襄傳》改編自經典武俠小說《千門》，述說智計無雙、心懷天下的雲台弟子雲襄（陳曉 飾），在闖蕩江湖時認識了又颯又聰慧的女俠舒亞男（毛曉彤 飾），並漸漸愛上她，經過背叛明白雲台山以殘破不堪的雲襄，決定與舒亞男攜手匡扶；此部是陳曉與毛曉彤在《神鵰俠侶》之後再次合作，兩位演技派聯手，還有秦嵐、王勁松等強勢卡司，絕對是必看名單。

【相關圖輯】13套愛奇藝最新古裝劇 楊冪《狐妖小紅娘》撼Angelababy《塵緣》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 39

2023年四月開播新劇，軍警、仙俠、愛情題材都有，遛粉已久的戲劇與好久不見的男神回歸，希望在本月都可以圓夢、如期開播！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：盤點９位男團轉演員的男星，肖戰、王一博一夕爆紅，他被預言是爆款預備軍！】