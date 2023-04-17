中年好聲音｜預測最後三甲位置　龍婷李佳大熱吳大強率先無緣？

《中年好聲音》昨日終於出爐六強選手，分別是李佳、龍婷、吳大強、周吉佩、羅啟豪及顏志恒，六人將會於下星期舉行總決賽，《中年好聲音》亦會正式落幕。

最新一集支嚳儀被淘汰。（節目截圖）

不過，雖然現在只是六強階段，但已經能預測三甲人馬，甚至是冠軍誰屬。首先，有兩人已肯定會預定兩個位置，分別是龍婷與李佳。兩位都是實力唱將，在唱歌方面比其他人明顯高出一截，而且有多年演唱經驗，在比賽期間一直穩定演出，所以她們兩人入三甲絕對是服眾的。早前傳出，龍婷是內定冠軍，而她受訪時亦表明不介意跟TVB簽下長約，所以冠軍是龍婷看來已是十有八九的事。

龍婷大有機會奪冠。

所以，剩下的一個位便是懸念的位置，即使按現時的分數，吳大強29分、周吉佩29分、羅啟豪28分及顏志恒27分，四位都相當接近，所以看分數好難看出甚麼提示。不過若以TVB的一貫作風，要打入三甲好大機會要簽約，那麼若然要簽做藝人，當然要看看那人的潛力去到哪裡。雖然是《中年好聲音》，但吳大強的年齡確實是比較偏大，所以基本上難符合效益，三甲不入很正常。

吳大強似入唔到三甲。

剩下的周吉佩、羅啟豪和顏志恒，三人唱功不分上下，羅啟豪稍為好一點，但如果講潛力，但周吉佩相對地會更好，因人更青靚白淨，相信會吸引不少中年女粉絲，這個群組亦是TVB的最大捧場客，所以如果以簽約為前題下，周吉佩入三甲又是合情合理。

周吉佩一家四口好幸福。（IG@周吉佩）

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