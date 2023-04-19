劉青雲吳鎮宇金像獎驚喜同台　曾七度合作拍戲仲有邊4位好兄弟？

剛過去的金像獎頒獎典禮上，吳鎮宇現身頒發「最佳男主角」獎項，網民形容是一大驚喜，因為即使他自己獲提名影帝，都未必會出席，但今次卻到場做頒獎嘉賓，絕對難得！他頒獎予三屆影帝劉青雲時，說笑指：「仲有天理嘅！」不熟書的網民可能以為他冇禮貌，但實情兩人的兄弟情橫跨40年，結婚時更互相幫對方做伴郎和兄弟，情誼極之深厚，更有指因為今屆角逐影帝的劉青雲與黃秋生都是鎮宇的好兄弟，他才會答允去頒獎！



相識40年 訓練班後一齊做跑龍套

吳鎮宇與劉青雲絕對講得上是識於微時，鎮宇82年從無綫訓練班畢業，同期有梁朝偉、周星馳、李子雄、歐陽震華等人，翌年就輪到青雲加入訓練班，網上一直流傳青雲的大頭相都是由鎮宇操刀。兩人83年起於《夾心人》、《神雕俠侶》等個別做跑龍套，86年的《銀色旅途》終於各自都有角色名，鎮宇和青雲飾演樂偉基與翟明。不過，要數到兩人戲分皆重的，就是89年的重頭黑幫劇集《上海大風暴》，鎮宇演關天培，青雲飾演董一峰，有指兩人收工後不時孖住去飲酒。

青雲與鎮宇在89年無綫民初劇集《上海大風暴》合作。（myTV SUPER圖片）

電影七度合作 最後一次為《鬼馬狂想曲》

90年代，青雲與鎮宇先後涉足影圈，兩人自96年的《衝鋒隊：怒火街頭》起七度在電影碰頭，青雲多數做正氣角色，而鎮宇的爛仔形象深入民心，多飾演反派和古惑仔。兩人的演技同樣備受肯定，青雲07年奪金像影帝之前，鎮宇亦早在00年的《第37屆金馬獎》憑《鎗火》獲封「最佳男主角」！兩人在05年的《鬼馬狂想曲》後就絕少在電影上合作，但仍無阻他們的友誼。

鎮宇（左）和青雲首次一齊拍戲，是96年的《衝鋒隊：怒火街頭》。（《衝鋒隊：怒火街頭》劇照）

青雲與鎮宇在《O記三合會檔案》中有床戲。（《O記三合會檔案》劇照）

請按下圖睇青雲和鎮宇合作過的7部電影：

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青雲結婚 鎮宇做伴郎開路搞氣氛

青雲98年迎娶郭藹明，鎮宇則在02年與王麗萍成婚，情如兄弟的二人當然都冇缺席對方的人生大事。青雲結婚時，鎮宇做伴郎，全日跟黃秋生、黃子華、張達明、黎耀祥等兄弟忙個不停，招呼親友與傳媒，簽紙儀式進行前，現場被記者擠得水洩不通，一眾兄弟幫手開路，鎮宇曾搞笑說：「娶老婆呢啲嘢，快啲呀！吉時好緊要㗎！唔好畀機會個女仔諗呀！」好識搞氣氛。而到鎮宇02年在泰國搞婚禮時，兄弟團其實差不多，但今次是黃子華做伴郎，青雲做兄弟、郭藹明做姊妹，足見感情要好。

98年，劉青雲與郭藹明結婚，吳鎮宇（左三）做伴郎。（《城市追擊》片段）

02年，鎮宇娶老婆時，青雲和郭藹明分別做兄弟和姊妹！（VCG）

與子華、達明熟稔 至今仍常聚會

90年代尾至00年初，鎮宇曾經踩過界，跟子華與達明開棟篤笑《鬚根Show》及《鬚根Show2》，因此兩位也是同一好友圈，至今仍不時聚會。此外，黃秋生、張家輝等兩位影帝都同屬這個圈子，鎮宇曾在訪問中透露：「喺呢個世界我淨係識青雲同達明，已經代表識晒成個娛樂圈，當年秋生都係因為同青雲合作先識得我們，後來家輝都加入，最好笑係家輝成日問我點解唔覆電話，其實我任何人都唔會覆，但家輝就好唔慣人哋唔覆佢。」

吳鎮宇、劉青雲、黃秋生、黃子華、張達明和黎耀祥相識多年，分屬好友。（微博圖片）

鎮宇跟青雲私下都會約出去見面，當然不少得另外兩位兄弟張達明、黃子華，19年鎮宇就分享了四人的聚會相。（微博圖片：鎮宇DD的豬頭俱樂部）

吳鎮宇、劉青雲、黃秋生、張家輝私交甚篤，家輝更曾表示希望有日能四兄弟一齊開戲！（資料圖片）

自己入圍都唔去金像獎 卻現身頒獎予青雲

鎮宇拍戲以來六度入圍金像獎「最佳男主角」，17、19、22年分別以《脫皮爸爸》、《逆流大叔》和《濁水漂流》角逐影帝，但三次他都冇到場。因此，他日前驚喜現身《第四十一屆香港電影金像獎》，網友直言是全晚最大驚喜！當晚他負責頒發「最佳男主角」獎，有指因為提名名單上的青雲和秋生皆是其好友，於是他答應大會邀請來頒獎，致辭時不但自嘲六度食白果，又大講冷笑話講影圈青黃不接，笑說：「導致『青黃不接』唔係因為你哋（新力軍），係因為劉『青』雲同『黃』秋生繼續喺度接戲，只要佢哋『青』、『黃』不接戲，香港電影先有希望。」

吳鎮宇頒發金像影帝時，自嘲六次與這個獎擦身而過，感謝大會讓他有機會摸一摸這個獎，笑言可惜很快獎項就會被無情地搶走。（電視截圖）

他頒獎時睇一睇信封上的賽果，說了句：「仲有天理嘅！」之後就公佈：「劉青雲，Honey！」要說得出這樣的玩笑，當然是因為兩人實在很熟絡，青雲和鎮宇在台上握手、擁抱，而這幕都被鎮宇的囝囝Feynman影低開玩笑，他以「蒸魚」稱呼鎮宇，又叫青雲做「奧巴馬」，Feynman出Post笑老竇陪跑，他寫：「可以看出蒸魚抱著他的男友非常開心。」「最後陪跑的魚還是給了現在贏了2次的奧巴馬。」看來連Feynman也跟青雲叔叔很熟稔！

Feynman取笑爸爸陪跑，說他是「陪跑的魚」。

14年，劉青雲第二次攞金像影帝，鎮宇亦在家中觀看，更影低Feynman指住電視機上的青雲「讚好」的一幕！（微博：鎮宇DD的豬頭俱樂部）

青雲讚鎮宇絕對抵攞獎 兩人即將拍新戲

在金像獎慶功宴上，青雲被問到會否把獎座借給鎮宇過手癮，他說：「佢係我哋最早攞金馬獎嘅一個，佢出色在可以攞呢樣嘢嚟講笑，我同佢合作過好多部戲，佢絕對值得攞！佢係好演員，係個人有啲怪啫，哈哈。」他更透露兩人稍後終於再一齊開戲，但自己作為演員與朋友，會傾盡全力演出，不會有讓獎想法。講到可希望與一班老友一齊開戲，他笑說：「有啲困難，角色分配都幾麻煩，因為冇人會客氣。」