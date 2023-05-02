ViuTV御用女強人李敏激罕貼泳衣相　原來細妹噴血寫真仲正

ViuTV御用女強人李敏（Ranya）近日大解放，於泰國旅遊期間，「唧牙膏」式貼泳衣相，見她身穿一件頭泳衣都頗有睇頭，網友大讚她平日禾桿冚珍珠，泳衣Look好有姐姐感覺；另外亦有網民指李敏細妹李賢（Leanne）仲正，泳衣相好噴血！



李敏（Ranya）經常在ViuTV劇集飾演Cool爆角色、女強人、家姐，去年於《野人老師》扮演虎媽，喊戲演出獲讚，有「眼淚女王」之稱，最近的《和解在後》也有她的演出。

Ranya在劇集中多飾演女強人或家姐角色。（ViuTV）

Ranya形象一向比較密實，近日她去泰國連出幾個泳衣Post，本來只是側面相，她說：「但有無正面要睇下爺的心情。」千呼萬喚之下，Ranya終於激罕貼出正面泳衣相，輕曬事業線，網民大讚：「做人正面啲咪幾好！」「估唔到你都有事業心！」「落咗水變到似學界泳隊大師姐。」「嚴重被低估的ViuTV演員」

請按下圖睇Ranya的唧牙膏式泳裝照：

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網民亦有在討論區開Post，讚Ranya身材有睇頭、有性格、長短頭髮都好睇、黑面都一樣有魅力，又有陳文媛的氣質。另外，網民又比較Ranya與細妹李賢（Leanne），貼出她的泳衣相，比Ranya更大膽！其實李賢本身做幕後統籌工作，直至21年在ViuTV節目《學神出沒注意》，獲讚是索主持，開始擔任KOL和主持工作，更開製作公司幫手搞演唱會。她不時在IG貼福利，分享水著寫真等，IG Followers比Ranya還要多！

Leanne經常在IG派福利，貼性感泳衣相。（IG@leeyin_leanne）

請按下圖睇更多Leanne性感相：