張學潤離世｜路芙忍痛開工神情哀傷 唔願多提讓好友家人交代
撰文：蘇國豪
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著名形象指導張學潤（Nel Nel) 昨驚傳在內地離世，終年59歲。傳媒向他好友關寶慧求證此消息，她受訪時更已哭成淚人，心情非常難過，而有消息指出，傳出他受財困影響，因而燒炭自殺。
而他的另一好朋友路芙得知消息後，第一時間就透過短訊回覆傳媒表示難以接受，心情悲痛到無話可說。而她今（19日）就為TVB劇集《新聞女王》開工，眼見她神情哀傷，忍痛工作，心情還未能平復。原先她已答應傳媒接受訪問，但事後就透過公關表示不做訪問，表示好友的事情交給他家人作交代及處理，似乎難過到不願多說。
張學潤Nel Nel離世死因是?
張學潤Nel Nel離世，終年59歲。張學潤Nel Nel生前好友肥媽接受傳媒訪問時，指曾聽聞他早年因為工作頻被...詳情請看。而早前，Nel Nel 曾與陸詩韻做直播，直播一開始時見Nel Nel神情已經...詳情請看。
張學潤Nel Nel的背景
Nel Nel為圈內的形象設計師，曾經為多位明星擔任形象顧問，在娛樂圈人面相當廣。他的爸爸也相當有名，是香港一代球王。年陳冠希舊愛Cammi初出道時，曾被網民嘲是「Nel Nel 2.0」。