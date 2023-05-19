張學潤離世｜路芙忍痛開工神情哀傷 唔願多提讓好友家人交代

著名形象指導張學潤（Nel Nel) 昨驚傳在內地離世，終年59歲。傳媒向他好友關寶慧求證此消息，她受訪時更已哭成淚人，心情非常難過，而有消息指出，傳出他受財困影響，因而燒炭自殺。



張學潤於昨日（18日）離世。（Instagram@nelnelcheung）

而他的另一好朋友路芙得知消息後，第一時間就透過短訊回覆傳媒表示難以接受，心情悲痛到無話可說。而她今（19日）就為TVB劇集《新聞女王》開工，眼見她神情哀傷，忍痛工作，心情還未能平復。原先她已答應傳媒接受訪問，但事後就透過公關表示不做訪問，表示好友的事情交給他家人作交代及處理，似乎難過到不願多說。