肥媽激動拍片爆Nel Nel 情傷財困　疑觸怒家屬要求影片下架

著名形象指導張學潤（Nel Nel）前日（18日）於內地驚傳因燒炭離世，享年59歲。Nel Nel生前人緣極好，不少圈中好友均會發文悼念，但Nel Nel家屬疑不滿有個別人士拍視頻去蹭熱度，羅霖今日在活動上更代表其家屬發言：「（身後事）一切從簡，好多朋友都懷念佢，甚至有啲朋友會拍一啲視頻會講啲嘢，但佢屋企人同公司都希望佢可以刪除條片，因為唔想Nel Nel受到委屈，好朋友都想保護佢。」

羅霖指唔想Nel Nel受委屈，隱晦指有朋友會拍一啲視頻會講啲嘢，Nel Nel家屬要求刪除，但未有開名。（葉志明攝）

雖然羅霖未有開名，但矛頭似乎直指肥媽（Maria Cordero）！肥媽與Nel Nel相識超過30年，在Nel Nel驚爆離世當日已接受傳媒電話訪問，透露Nel Nel因被人拖數陷入財困，致走上絕路。昨日肥媽再在抖音上載一條約2分15秒影片，以「深切緬懷亡友NEL NEL 張學潤」為題悼念故友，再爆Nel Nel除財困外，還受感情困擾；片段中肥媽神情極度哀傷，講到：「你唔係白叫我阿媽架嘛，點解每年有事你都搵我，點解依家你唔搵我呀！」更緊握拳頭連續3次大力拍打自己隻手，激動爆喊，並希望大家為Nel Nel祈禱。

肥媽同Nel Nel相識超過30年，感情深厚。（網上圖片）

肥媽指過去Nel Nel遇到咩問題，都會第一時間打畀佢。（網上圖片）

片段一開始，穿上藍衫黑褲的肥媽皺著眉頭說：「無論經濟上問題，感情上嘅問題，佢都會第一時間打畀我，佢打畀我會即刻同佢解決所有問題，解決問題之外，仲同佢安排同教佢點賺番個錢。」她指得知Nel Nel返內地工作，自己便以為好放心：「我覺得我帶咗佢，個個都識佢，自己都要長大，聽講佢就上大陸。聽到我話好好啩，十幾億人，我就放下咗呢個心頭，我覺得好唔開心就係，點解30幾年嚟你發生事都係打畀我，點解呢次你有事唔打畀我呢？你打畀我咪冇事囉！」

肥媽拍片悼念Nel Nel。（抖音截圖）

肥媽指聽朋友透露Nel Nel遭人「走數」陷入財困：「佢財困都幾緊要，好唔開心，同埋感情，加上財困啦咁樣。無理由，真係冇理由為咗錢走呢條路，你唔係白叫我阿媽架嘛（握拳大力拍），點解每年有事你都搵我（再拍），點解依家你唔搵我呀！（又再拍）」情緒顯得好激動。

肥媽續邊喊邊說：「當一個人冇朋友傾偈時，我覺得佢係唔好意思打畀我，因為佢覺得要爭氣，我諗佢係唔好意打畀我，記住呢個世界係冇唔意思嘅，知唔知呀！做錯嘢係可以回頭，但死咗就冇得番轉頭！希望大家可以同佢禱告，原Nel Nel一路好走，我唔會再向鏡頭交待，多謝，多謝！」最後閉眼合十雙手，片長約2分15秒，至今午4時片段仍未刪除。

張學潤（Nel Nel）前日（18日）於內地驚傳因燒炭離世，享年59歲。（網上圖片）

Nel Nel家屬疑不滿有個別人事拍視頻去趁熱度，要求影片下架。（抖音截圖）

肥媽激動落激連環圖：

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