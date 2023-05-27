一舞傾城｜何浩文劇中演賤男　現實為長情男、女友靚過蔡潔

TVB劇集《一舞傾城》中，何浩文飾演的Dave大活躍，劇情講到原來他是「姑爺仔」（俗稱食軟飯），用蔡潔（飾Monica）的錢玩女人。被發現之後何浩文又上門講數，大鬧蔡潔是「雞」，實在不要臉！完全就是一名賤男！



呢一幕好有「鴨王」feel。（《一舞傾城》截圖）

不過，現實中的何浩文卻完全相反，與拍拖4年的女朋友網紅方韻婷感情相當穩定。早年方韻婷好爸爸於內地猝逝，何浩文立即棄掉酬勞達6位數字的廣告陪伴方韻婷在側，渡過喪父之痛，此舉更令女方相當感動。

攤牌不成。（《一舞傾城》截圖）

何浩文女朋友，方韻婷（Natalie）在網上頗有名氣，早年曾經簽約模特兒公司，及王晶旗下經理人公司，後來完約完就轉為以自由身發展。2016年剛剛畢業的時候，就被公司派往參加《美選D.n.A.》，不過她還是廿強不入。入行後參演過《追龍II：賊王》、《老闆娘》、《金錢帝國：追虎擒龍》 以及網劇《冒險王衛斯理之無名髮》 ，演出經驗其實不算很多。

攤牌不成。（《一舞傾城》截圖）

上年拍攝《一舞傾城》時，何浩文曾被傳出背女朋友偷食蔡潔，後來就解釋表示，何浩文只是到寧波探望拍劇中的坤哥。被拍到與蔡潔上酒店房一事，其實房內也有不少朋友。何浩文也表示女朋友不會擔心自己，因為他經常會分享行蹤。他亦表，自己視女方為結婚對象，表示想盡快搵夠錢返香港。

何浩文與方韻婷拍拖5年感情穩定 (ig@nataliefongg)

何浩文最初被公司發掘，與袁駿傑、喇英和楊尚斌在2008年組成男子跳唱組合Bro5，後來發展共不算順風順水，直到2012年參演《喜愛夜蒲2》時人氣急升，之後更被王晶發掘擔正做《鴨王》的男主角。從此，網民就愛稱呼他為「鴨王」。

「鴨王」何浩文！（何浩文微博照片）

高海寧在《賭城群英會》中與文凱玲、何浩文及黃浩然齊在泳池中嬉戲時，一幕從水中衝上水面，玲瓏浮凸，令觀眾都看得「眼凸凸」。（電視截圖）