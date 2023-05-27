鍾柔美首主持向周奕瑋偷師　向海嵐對拍劇隨緣：最重要角色有發揮

由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）、黃嘉雯（Carmanney）、鍾柔美（Yumi）主持的首個寵物選秀真狗騷《超級毛特兒大賽》於今日（27日）舉辦行「12強見面會」，四位主持神秘嘉賓評判黃心美（Scarlett）等都帶著狗狗一起亮相活動，吸引大批粉絲到場等候，場面熱鬧。



四位主持的愛狗各有千秋。（葉志明攝）

節目自22日（星期一）播出後受到不少關注，Anne更表示自己每晚都有追看，不過Yumi就因自修未必日日可以看：「我會睇Replay，我好多好多嘢錯過了，因為我拍的時候有時要返學，我就未必可以來到睇佢哋或者去幫佢哋忙，所以都想睇返。」今次是Yumi首次擔任主持，而同場的Jarvis經驗老道，她亦學到不少：「我覺得做主持真係好犀利，因為我之前好怕講嘢，好細膽，我係唔敢講嘢，又成日都講錯嘢，轉數不夠快，通過今次的比賽，我向哥哥姐姐們都學了好多嘢，好欣賞佢哋，有啲kick住咗的位，佢哋都可以幫我哋接返，我會好努力向佢哋學習。」

Yumi同Anne都有好多心水的狗狗參賽者，難以抉擇心中前三甲。（葉志明攝）

作為愛狗一族，難得一次過與這麼多不同種類的狗狗接觸，Anne同Yumi都非常開心，但回到家中自己的狗狗卻呷醋：「其實每一次接觸完啲狗狗返去，牠就好似一隻緝毒犬咁樣搜身，如果佢識講嘢我相信佢會講『你做咩出去偷食？』但都開心，其實牠一路聞的時候一路擺尾，我諗其實佢都會覺得你出去搵咁多朋友仔點解唔帶埋我出去。」而Yumi雖然有七隻狗仔，但回到家中依然會被「搜身」：「返到屋企都係同佢（Anne）一樣，啲狗會搜身，同埋有一隻佢聞到會惡意咁『你去咗邊』咁。」

Yumi表示屋企七隻都是細狗仔，所以覺得大狗好有型、好好奇，會同牠們玩。（葉志明攝）

Anne的狗狗已經屬於「高齡」，多年來有不少難忘的事，但近年的一次經歷令她記憶深刻：「幾年前牠有一次被朋友狗仔咬親，啱啱牠受傷之後的兩日，我就要回內地工作，仲要疫情時候，自己又要在酒店隔離，日日不停喊，因為覺得點解自己冇保護好牠，受傷我又不在身邊，媽咪又send啲片畀我，牠真係喊，聽到啲聲好肉赤，後尾仲話要做手術，我直頭在酒店10日爆喊，一路就喺度自責。」這件事更搞到Anne有些心理陰影，擔心狗狗同其他狗仔玩時再發生相同的事。

Anne同Yumi呼籲大家謹慎養寵物，要陪伴同給予多些愛予寵物。（葉志明攝）

最近Anne參與拍攝了多個TVB節目，談及拍劇問題，她坦言：「呢個隨緣，而家睇到有的劇集都會覺得質素好好，同埋題材都幾新鮮，如果有角色啱、故事啱，時間又配合到，我覺得都可以考慮，最重要角色有得發揮，就算可能是一個兩集出鏡的客串形式，但嗰個角色可以被人記得，呢啲我都會有興趣。」

Anne對拍劇抱隨緣態度。（葉志明攝）