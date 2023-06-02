隱門劇情劇透｜黃子恆想救個女點知要死　黃智雯仲有咩計？

《隱門》講述三十年前，悍匪葉嘯天(吳岱融飾)於一宗械劫案被捕而入獄。當年曾為嘯天接贓的女兒改名換姓，以張心月(黃智雯飾)之名重新生活，並嫁予遊艇大王殷昊然(黃子恆飾)；另邊廂，因劫案喪命的同黨遺下兒子莊子喬(陳展鵬飾)，幸得好心人鄧承謙(魯振順飾)收養。一宗車禍令子喬、心月再次相遇，車禍的矛頭卻直指剛出獄的嘯天！心月無法再逃避嘯天這個夢魘，婚姻關係也出現危機。警察楊忻曉(湯洛雯飾)介入調查，更對嘯天、子喬死咬不放。三十年的恩怨重新掀起，當年牽涉劫案的所有人，都被捲進漩渦當中……

《隱門》到底係隱瞞啲咩？（劇照）

《隱門》第5集劇情劇透 (06/02) 黃子恆想救個女點知要死？

黃智雯打算動之以情，希望挽回與黃子恆的婚姻，怎料楊可瑩突患上罕見疾病，更引起急性肝炎，醫生提醒要作好換肝準備，黃子恆卻拒絕驗血。吳岱融要火燒遊艇公司警告黃子恆，卻因湯洛雯介入而事敗。吳岱融改為擄走黃智雯，陳展鵬冒險相救。黃子恆驗血報告稱可捐肝，但黃子恆一直不作表態，原來是美琳背後從中作梗……楊可瑩情況危急，黃子恆終下了決定，使黃智雯鬆一口氣。惜天意弄人，手術當日，黃子恆竟因游早泳遇溺，黃智雯拚命拯救……

楊可瑩突患上罕見疾病。（劇集截圖）

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